Xe khách 'treo vắt vẻo' trên lan can hầm chui, hành khách hoảng hốt la hét cầu cứu

Xã hội 26/12/2022 11:34

Đến đường dẫn vào hầm chui ngã tư Vũng Tàu trên quốc lộ 51, xe giường nằm mất lái tông thẳng vào lan can đường dẫn rồi nằm 'treo' trên đó khiến nhiều hành khách hoảng hốt.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 4h sáng 26/12, xe khách giường nằm biển số 49B-010.74 lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến lối vào hầm chui ngã tư Vũng Tàu (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), xe khách mất lái tông gãy một biển báo giao thông, sau đó đâm sầm vào lan can và thanh giới hạn chiều cao hầm chui mới dừng lại.

Tại hiện trường, xe khách nằm vắt vẻo trên lan can hầm chui, đầu xe hư hỏng nặng. Biển báo và thanh chắn giới hạn chiều cao đổ sập.

Xe khách 'treo vắt vẻo' trên lan can hầm chui, hành khách hoảng hốt la hét cầu cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo VTC News, vụ tai nạn bất ngờ khiến nhiều hành khách trên xe hoảng hốt la hét thất thanh, may mắn không có thương vong về người. Một người dân ở hiện trường kể lại: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng rầm rất lớn ngoài đường kèm nhiều tiếng la hét thất thanh. Khi ra xem đã thấy xe khách nằm vắt vẻo trên lan can dẫn vào hầm chui".

Xe khách 'treo vắt vẻo' trên lan can hầm chui, hành khách hoảng hốt la hét cầu cứu - Ảnh 2
Quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành đi TP Biên Hòa ùn tắc - Ảnh: VOV

Do vụ tai nạn kéo dài đến giờ cao điểm công nhân, người dân đi làm khiến giao thông trên quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, hiện trường đã được xử lý xong, giao thông dần trở lại ổn định.

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