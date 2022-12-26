Bệnh nhân V.D.L. (52 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi cháy sau khi bị ho ra máu tươi mức độ nhiều khoảng 500ml máu trong 3 ngày.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 26/12, BSCKI Lê Tiến Hưng, Trưởng đơn nguyên Can thiệp, điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), cho biết bệnh nhân có tiền sử lao phổi từ 4 năm trước. Cụ thể, thông qua kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh CT Scanner ngực cho thấy bệnh nhân có tổn thương giãn động mạch phế quản hai bên phổi, kèm dịch khoang màng phổi trái, có thiếu máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ho ra máu do giãn động mạch phế quản trên nền lao phổi cũ.

Theo bác sĩ Hưng, đây là biến chứng nặng, có tỷ lệ tái phát cao: "Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu". Bác sĩ can thiệp nút tắc các nhánh động mạch phế quản bị tổn thương của bệnh nhân - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ VTV News, các bác sĩ can thiệp đã tiến hành can thiệp nút mạch cấp cứu xử trí tình trạng ho ra máu cho bệnh nhân. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, bác sĩ điện quang can thiệp đã đã xử trí nút tắc các nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, kiểm soát và chấm dứt được tình trạng ho ra máu cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển điều trị nội khoa tại Khoa Nội hô hấp để ngăn chặn và dự phòng tái phát ho ra máu. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. Theo các bác sĩ, ho ra máu do giãn động mạch phế quản là biến chứng nặng, bệnh có tỷ lệ tái phát cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Tùy vào mức độ ho ra máu mà các bác sĩ có phương án điều trị phù hợp. Trước đây, nếu ho ra máu kéo dài, tái phát nhiều lần, bệnh nhân phải thực hiện nội soi phế quản cầm máu, trong trường hợp nặng buộc phải phẫu thuật cắt thùy phổi tổn thương và dùng kẹp cầm máu động mạch phế quản... Phương pháp phẫu thuật sẽ khiến bệnh nhân hồi phục chậm, thời gian điều trị dài ngày, nguy cơ tai biến cao. Với xu hướng xâm lấn tối thiểu ngày càng được ứng dụng rộng rãi, kỹ thuật can thiệp nút động mạch phế quản hiện được đánh giá là hữu hiệu nhất trong điều trị ho ra máu với nhiều ưu điểm vượt trội. Bệnh nhân ít đau đớn, máu cầm ngay lập tức, hiệu quả điều trị lâu dài, thời gian hồi phục nhanh, không phải gây mê mà chỉ cần gây tê tại chỗ. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình can thiệp, giảm bớt nguy cơ tai biến trong gây mê và hồi sức sau phẫu thuật.

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