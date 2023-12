Cụ thể, thông qua kết quả thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh CT Scanner ngực cho thấy bệnh nhân có tổn thương giãn động mạch phế quản hai bên phổi, kèm dịch khoang màng phổi trái, có thiếu máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ho ra máu do giãn động mạch phế quản trên nền lao phổi cũ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 26/12, BSCKI Lê Tiến Hưng, Trưởng đơn nguyên Can thiệp, điện quang can thiệp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), cho biết bệnh nhân có tiền sử lao phổi từ 4 năm trước.

Theo bác sĩ Hưng, đây là biến chứng nặng, có tỷ lệ tái phát cao: "Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu".

Bác sĩ can thiệp nút tắc các nhánh động mạch phế quản bị tổn thương của bệnh nhân - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, các bác sĩ can thiệp đã tiến hành can thiệp nút mạch cấp cứu xử trí tình trạng ho ra máu cho bệnh nhân. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, bác sĩ điện quang can thiệp đã đã xử trí nút tắc các nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, kiểm soát và chấm dứt được tình trạng ho ra máu cho bệnh nhân.