Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 19h ngày 27/12, tại số nhà 167 đường Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy vụ cháy, nổ nghiêm trọng một cửa hàng sửa chữa xe máy. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nghe tiếng nổ lớn, khói và lửa bùng lên dữ dội ngay sau đó. Người dân nhanh chóng thông tin vụ việc tới đơn vị phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe cứu hỏa, cứu thương được điều đến hiện trường. Khoảng 20h20, đám cháy được dập tắt. Có ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198, trong đó, hai người bị bỏng nặng.

"Kết quả cụ thể như thế nào phải chờ lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, do đêm tối lực lượng chưa thể tiến hành khám nghiệm. Thêm vào đó, cả 3 nạn nhân trong nhà đều đang được cấp cứu, lực lượng công an sẽ khai thác thông tin tiếp", Đại tá Phạm Trung Hiếu nói.

Lực lượng chức năng túc trực - Ảnh: Báo Dân Trí

Sức ép từ vụ nổ khiến cánh cửa hành lang của căn hộ tầng 2, chung cư S2 bị đẩy khỏi khung, rạn vỡ - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bà Lê Thanh Trà (cư dân tòa nhà Goldmark City, Bắc Từ Liêm) kể lại: "Một tiếng nổ sau khoảng 20 giây thì bắt đầu cháy, cháy đến 15-20 phút thì xe cứu hỏa mới đến. Nó có những tiếng nổ như là tiếng pháo chứ không phải kiểu tiếng nổ như kiểu bình ga mà nổ mãi như thế được".

"Lúc đấy thì tôi thấy có một bạn nằm đây cháy hết cả tóc nhưng mà mắt bạn vẫn mở, thế là mọi người mới lấy áo rét đắp lên cho bạn ý. Còn mấy người ở kia bắn ra thì tôi không vào được trong đấy, lúc đấy pháo nổ to lắm nên tôi sợ tôi không dám vào", bà Trà nói thêm.

"Em ở 136 Hồ Tùng Mậu đối diện chỗ bị cháy, em nghe tiếng nổ lớn rất là sợ. Em thấy mọi người chạy ra xem và tiếng xe cứu hỏa thì mới phát hoảng lên, không nghĩ đấy là tiếng cháy nhà. Em xuống đến đây thì đã thấy 4 người, chính xác là 4 người được đưa đi cứu thương. Lúc em nhìn thấy là mọi người chân tay, tóc tai cháy đen thui hết cả luôn rồi", chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (cư dân tòa nhà Goldmark City, Bắc Từ Liêm) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng Cảnh sát PCCC mới có thể dập tắt được đám cháy từ vụ nổ cửa hàng sửa chữa xe máy. Toàn bộ các tấm cửa kính ban công, cửa sổ từ tầng 8 trở xuống tòa Goldmark City (đối diện căn nhà bị cháy) đã bị sức ép của vụ nổ làm vỡ hoàn toàn.