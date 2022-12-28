Trong lúc vợ chồng chị D. làm rẫy, 2 trẻ tự chơi trong lán trại gần đó.

Theo thông tin từ báo Pháp luật plus, chiều 27/12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Vào sáng cùng ngày, vợ chồng chị V.T.D. (23 tuổi, trú tại xã Đắk Ha) đi làm thuê tại khu vực rẫy thuộc phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông, dẫn theo 2 con nhỏ. Trong lúc vợ chồng chị D. làm rẫy, 2 trẻ tự chơi trong lán trại gần đó.

Đến trưa, vợ chồng chị D. trở về lán trại để nghỉ trưa thì phát hiện hai con mới 4 tuổi và 2 tuổi đã tử vong do đuối nước trong ao nhân tạo, cách lán trại khoảng 5m.

Ao nước nơi xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chính quyền địa phương cho biết, ao nước xảy ra vụ tai nạn thương tâm được người dân tự chế với mục đích chứa nước tưới cây vào mùa khô.

UBND xã Đắk Ha và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình làm các thủ tục tang lễ cho 2 cháu nhỏ.

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