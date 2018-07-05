Nguyên nhân nam thanh niên dùng dao đâm vào cổ, tiêm thuốc sâu vào người bạn gái

Xã hội 05/07/2018 17:10

Nam thanh niên tìm gặp bạn gái cũ, sau đó dùng dao đâm vào cổ và tiêm thuốc trừ sâu vào người nạn nhân.

Hôm nay (5/7), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tín (26 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước). Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội Giết người.

Nguyên nhân nam thanh niên dùng dao đâm vào cổ, tiêm thuốc sâu vào người bạn gái - Ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tín tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Đời sống pháp luật

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Tín và chị Uyên (tên nhân vật đã được thay đổi, ngụ huyện Tiên Phước) có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 12/2016, vì một số mâu thuẫn, chị Uyên chủ động chia tay Tín.

Nghĩ bạn gái có người khác nên mới phản bội mình, nam thanh niên 26 tuổi nhiều lần gây sức ép với Uyên để níu kéo tình cảm nhưng không được.

Nguyên nhân nam thanh niên dùng dao đâm vào cổ, tiêm thuốc sâu vào người bạn gái - Ảnh 2
Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên dùng dao đâm vào cổ và tiêm thuốc trừ sâu vào người bạn gái - Ảnh: Đời sống pháp luật

Ngày 16/7/2017, Tín đến đường ĐT 614 (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) chặn đầu xe chị Uyên khi cô gái vừa đi dạy học về. Lúc này, Tín đã thủ sẵn một con dao và pha sẵn hai ống kim tiêm thuốc trừ sâu trộn với nước cất trong người.

Tại đây, Tín một lần nữa níu kéo Uyên nối lại tình cảm nhưng cô gái nhất định không đồng ý. Bức xúc, đối tượng dùng dao đâm vào vùng cổ và tiêm thuốc trừ sâu vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn.

Chị Uyên được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, tỷ lệ thương tích 29%.

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