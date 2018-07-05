Tiết lộ nguyên nhân trưởng trạm y tế vác dao truy sát 3 người rồi châm lửa tự vẫn

Tin nóng 05/07/2018 13:44

Trưởng trạm y tế cầm dao truy sát hai đồng nghiệp cùng một cháu nhỏ vì mâu thuẫn trong công việc.

Ngày 4/7, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, nghi can chém 3 phụ nữ khiến một người tử vong xảy ra ở huyện Sóc Sơn là Vương Văn Bình (49 tuổi), cán bộ trạm y tế của một Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Sau khi truy sát 3 người phụ nữ, trưởng trạm y tế phóng hỏa đốt nhà. Bị người dân truy đuổi, nghi phạm bỏ chạy rồi tự sát ở cánh đồng cách nơi xảy ra vụ án vài km.

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, sáng 3/7, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể có nhiều vết chém. 

Danh tính các nạn nhân được xác định là Đỗ Bích Ngọc (15 tuổi), bị thương ở đầu và sau gáy; chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi, mẹ cháu Ngọc) bị bỏng 20%, trên người có 10 vết chém; chị Nguyễn Thị Mơ (32 tuổi) bị chém ở tay và vai.

Do tình trạng nguy kịch, chị Huyền và con gái được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Đến chiều cùng ngày, chị Huyền tử vong, con gái nạn nhân vẫn đang được cấp cứu.

Tiết lộ nguyên nhân trưởng trạm y tế vác dao truy sát 3 người rồi châm lửa tự vẫn - Ảnh 1
Đối tượng cầm dao truy sát 3 người vì mâu thuẫn trong công việc - Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, chị Huyền và chị Mơ là nhân viên y tế dưới quyền của ông Bình. Sáng 3/7, ông Bình hẹn chị Mơ đến nhà chị Huyền để trao đổi công việc. Lúc này, nhà chị huyền chỉ có con gái chị là cháu Đỗ Thị Bích Ngọc ở nhà.

Sau khi chốt cửa, ông Bình và hai người phụ nữ lời qua tiếng lại. Ông Bình rút dao phay giấu sau lưng chém vào người chị Mơ. Nạn nhân hoảng sợ trốn vào gầm cầu thang thì ông Bình quay sang chém chị Huyền. Cháu Ngọc nghe tiếng mẹ kêu cứu, chạy xuống can ngăn cũng bị ông Bình chém nhiều nhát.

Trong cơn nguy kịch, chị Mơ thoát thân khi chạy lên tầng 3 rồi nhảy sang mái tôn nhà bên cạnh kêu cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn điên cuồng dùng dao truy đuổi các nạn nhân.

Gây án xong, ông Bình phóng hỏa hiện trường rồi bỏ chạy ra ven quốc lộ 13 tự sát. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến người thân của chị Huyền vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt, cháu Ngọc hiện có vết thương ở tay, ở cổ, gây tụ máu đầu, đứt gân tay, tình hình nguy kịch khiến gia đình vô cùng đau xót. "Đối tượng quá dã man, đến một đứa trẻ mà nó cũng không tha...", bố cháu Ngọc vừa nói vừa khóc.

Theo Pháp luật & Xã hội, bước đầu cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn trong công việc ở trung tâm, Bình đã điên cuồng truy sát các nạn nhân rồi tự sát. 

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dùng dao lam dính máu đe dọa, hiếp dâm hàng loạt bé gái rồi quay clip nhạy cảm để khống chế

Dùng dao lam dính máu đe dọa, hiếp dâm hàng loạt bé gái rồi quay clip nhạy cảm để khống chế

Lê Minh Thuận dùng dao lam dính máu đe dọa nhiều bé gái để quan hệ tình dục, sau đó quay lại cảnh nhạy cảm để đe dọa.

Xem thêm
Từ khóa:   vác dao truy sát 3 người giết người trưởng trạm y tế giết 3 người trưởng trạm truy sát 3 người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào