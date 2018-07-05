Ngày 4/7, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, nghi can chém 3 phụ nữ khiến một người tử vong xảy ra ở huyện Sóc Sơn là Vương Văn Bình (49 tuổi), cán bộ trạm y tế của một Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, sáng 3/7, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Sau khi truy sát 3 người phụ nữ, trưởng trạm y tế phóng hỏa đốt nhà. Bị người dân truy đuổi, nghi phạm bỏ chạy rồi tự sát ở cánh đồng cách nơi xảy ra vụ án vài km.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Đỗ Bích Ngọc (15 tuổi), bị thương ở đầu và sau gáy; chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi, mẹ cháu Ngọc) bị bỏng 20%, trên người có 10 vết chém; chị Nguyễn Thị Mơ (32 tuổi) bị chém ở tay và vai.

Do tình trạng nguy kịch, chị Huyền và con gái được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Đến chiều cùng ngày, chị Huyền tử vong, con gái nạn nhân vẫn đang được cấp cứu.

Đối tượng cầm dao truy sát 3 người vì mâu thuẫn trong công việc - Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, chị Huyền và chị Mơ là nhân viên y tế dưới quyền của ông Bình. Sáng 3/7, ông Bình hẹn chị Mơ đến nhà chị Huyền để trao đổi công việc. Lúc này, nhà chị huyền chỉ có con gái chị là cháu Đỗ Thị Bích Ngọc ở nhà.

Sau khi chốt cửa, ông Bình và hai người phụ nữ lời qua tiếng lại. Ông Bình rút dao phay giấu sau lưng chém vào người chị Mơ. Nạn nhân hoảng sợ trốn vào gầm cầu thang thì ông Bình quay sang chém chị Huyền. Cháu Ngọc nghe tiếng mẹ kêu cứu, chạy xuống can ngăn cũng bị ông Bình chém nhiều nhát.

Trong cơn nguy kịch, chị Mơ thoát thân khi chạy lên tầng 3 rồi nhảy sang mái tôn nhà bên cạnh kêu cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn điên cuồng dùng dao truy đuổi các nạn nhân.

Gây án xong, ông Bình phóng hỏa hiện trường rồi bỏ chạy ra ven quốc lộ 13 tự sát. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến người thân của chị Huyền vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt, cháu Ngọc hiện có vết thương ở tay, ở cổ, gây tụ máu đầu, đứt gân tay, tình hình nguy kịch khiến gia đình vô cùng đau xót. "Đối tượng quá dã man, đến một đứa trẻ mà nó cũng không tha...", bố cháu Ngọc vừa nói vừa khóc.

Theo Pháp luật & Xã hội, bước đầu cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn trong công việc ở trung tâm, Bình đã điên cuồng truy sát các nạn nhân rồi tự sát.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.