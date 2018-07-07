Người vợ nói gì sau khi dùng dao lam rạch mặt và ngực 'tình địch'

Hôm nay (7/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn huyện.

Hiện, bà L. rất hối hận về hành động của mình. Người phụ nữ thừa nhận bản thân quá nóng nảy, không kiềm chế được hành vi dẫn đến hậu quả đáng tiếc này. Bà L. cũng đã đến nhà chị T.N. thăm hỏi, xin lỗi. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nạn nhân có chấp nhận bỏ qua hay không.

Hội phụ nữ ấp 2, xã Bình Phong Thạnh cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Theo người dân địa phương, bà L. là người hiền lành, trước nay ít khi gây gổ với ai. Nguyên nhân dẫn đến hành động quá khích này là do ông Bùi Văn H. (53 tuổi, chồng bà L.) từng ngoại tình trước đây khiến bà L. đa nghi, theo Báo Đất Việt.

Một người hàng xóm của gia đình bà L. chia sẻ, trước nay hai vợ chồng ít khi xảy ra mâu thuẫn. Cách đây rất lâu, bà L. phát hiện chồng lăng nhăng nên kéo người đến đánh ghen, sau đó gọi công an. Từ đó đến nay không ai nghe nói ông H. qua lại với ai nữa.

Sau chuyện đó, bà L. cũng bỏ qua, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và không có mâu thuẫn gì nữa. Hiện ngoài thời gian làm nông thì vợ chồng bà L. mở quán bán hàng.

"Bản thân anh H cũng bình thường thôi, không đẹp trai hay giàu có, cũng không có tài ăn nói", người hàng xóm này nói.

Do đi chung xe với người đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị rạch mặt dã man - Ảnh minh họa: Internet

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 20 ngày 5/7, ông Bùi Văn H. điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị T.N. trên đường nông thôn thuộc ấp 2, xã Bình Phong Thạnh.

Phát hiện chồng chở người phụ nữ khác, bà L. tức tối đuổi theo, sau đó chặn lại ngay giữa đường để nói chuyện. Bà L. cho rằng chồng mình và chị N. quan hệ bất chính nên hai bên xảy ra cự cãi.

Sau khi lời qua tiếng lại, bà L. nhào đến vật chị N. ra đất rồi dùng dao lam rạch lên mặt và cơ thể "tình địch". Dù cố gắng ngăn cản vợ nhưng ông H. không thể làm gì được. Chị N. ôm vết thương đang chảy máu xối xả kêu đau thảm thiết. Thấy vậy, bà L. hoảng sợ lên xe bỏ đi. Riêng nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.