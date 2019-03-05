Người phụ nữ U60 nhắn tin cho người thân chỉ chỗ giấu tiền rồi tẩm xăng tự thiêu

Trước khi tự thiêu, người phụ nữ đã nhắn tin cho người thân chỉ nơi cất tiền và giải thích mình ra đi vì nhiều lý do.

Hôm nay (5/3), Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tích cực điều tra vụ việc người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu dẫn đến tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút từ một căn nhà thuộc ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Mọi người chạy đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới đã tử vong, thân mình cháy xém nên trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (59 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Bà T. dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTVN

Trước khi tự tử, người phụ nữ đã gửi tin nhắn cho người thân nói mình ra đi vì nhiều lý do và dặn lấy số tiền bà để dưới tủ quần áo. Sau đó nạn nhân dùng dao cắt cổ tay rồi tẩm xăng tự thiêu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại cầu ông Hóa (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc hai cụ ông tự thiêu vì bế tắc trong cuộc sống.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng 5/2, hai cụ ông là anh em ruột (81 tuổi và 67 tuổi, ngụ quận 9) mang theo xăng đi bộ lên cầu ông Hóa, tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Người dân phát hiện lập tức chạy tới dập lửa, đưa người anh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn người em đã tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân được xác định là do hai anh em bị bệnh nặng, bế tắc trong cuộc sống nên cùng tự tử.

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