Giữa ông Thành và bà M. có mâu thuẫn, tranh chấp về tiền bạc trong sinh hoạt nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ xảy ra tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Trưa 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của gia đình bà N.T.M. (54 tuổi, ở xã Bình Minh) về việc bị kẻ gian trộm cắp hơn 2,3 tỷ đồng cùng nhiều trang sức có giá trị cất giữ trong két sắt ở phòng ngủ. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Thăng Bình và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường.

Từ kết quả khám nghiệm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận định nghi phạm thực hiện vụ trộm trên là Đinh Văn Thành (54 tuổi, chồng bà M.) nên đã mời đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, sau 2 giờ đấu tranh, ông Thành đã thừa nhận hành vi.

Vật chứng vụ án được cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ VTC news, bước đầu xác định, ông Thành và bà M. là vợ chồng song đã ly thân từ nhiều năm nay, sống chung nhà nhưng không ở chung phòng. Tài sản thu nhập có được từ việc kinh doanh, buôn bán hải sản, bà M. cất giữ trong két sắt để trong phòng ngủ của mình.

Giữa ông Thành và bà M. có mâu thuẫn, tranh chấp về tiền bạc trong sinh hoạt nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sáng 31/1, biết bà M. đã đi làm nên ông Thành vào phòng ngủ của bà M., mở két sắt và lấy toàn bộ tài sản bên trong bỏ vào túi ni lon, sau đó đem cất giấu tại nhà kho sau nhà.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam truy tìm và thu giữ toàn bộ tài sản mà Đinh Văn Thành trộm cắp gồm hơn 2,3 tỷ đồng và nhiều trang sức vàng, bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai của nghi phạm trộm 100 lượng vàng trước ngày Vía Thần Tài ở TP.HCM Vào ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

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