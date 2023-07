Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau gần 15 giờ ráo riết triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an TP. Cam Ranh xác định nghi can là Võ Thanh Tâm và Trần Thị Thoa nên đưa hai đối tượng này về Công an phường Cam Thuận để đấu tranh khai thác.

Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Tâm và Thoa, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ “đôi tình nhân” đang lưu trú, thu giữ 2 chai rượu, 1 máy xịt rửa xe và chiếc xe máy BKS 86B1-029.51 là phương tiện Tâm và Thoa sử dụng đi tìm nơi trộm đêm.

Tiếp đó, hai tổ công tác đã vào Ninh Thuận và Bình Thuận truy thu hai chiếc xe máy mà Tâm và Thoa đã trộm cắp tại nhà ông Tài.

Được biết Võ Thanh Tâm là đối tượng đã có 5 tiền án, bị TAND TP.HCM xử phạt tù về các tội "Trộm cắp, cướp giật tài sản". Gần đây nhất Tâm thi hành án 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" tại Trại giam Tống Lê Chân ở tỉnh Bình Phước.