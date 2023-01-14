Tên trộm từng có 5 tiền án cấu kết cùng người tình đột nhập nhà dân trộm xe máy

Xã hội 14/01/2023 08:31

Khuya 9/1, khi tới trước căn nhà có tường rào bao quanh ở Tổ dân phố Mỹ Ca (phường Cam Nghĩa), cặp đôi dừng lại để Thoa đợi bên ngoài cảnh giới, còn Tâm trèo tường, đột nhập vào bên trong.

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Thanh Tâm (sinh năm 1976, trú tại phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thị Thoa (sinh năm 1997, trú tại phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Tâm và Thoa chung sống với nhau như vợ chồng ở tỉnh Ninh Thuận. Gần 3 tháng trước, cặp đôi này chuyển đến thuê phòng ở khu nhà trọ thuộc Tổ dân phố Thuận Thành (phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh). Để có tiền tiêu xài, ban đêm Thoa điều khiển xe máy chở Tâm chạy lòng vòng trên địa bàn Cam Ranh để tìm cơ hội trộm cắp.

Khuya 9/1, khi tới trước căn nhà có tường rào bao quanh ở Tổ dân phố Mỹ Ca (phường Cam Nghĩa), cặp đôi dừng lại để Thoa đợi bên ngoài cảnh giới, còn Tâm trèo tường, đột nhập vào bên trong. Tại đây, Tâm đã lấy được chùm chìa khóa xe máy và khóa cổng căn nhà. Vì thế, đối tượng đã mở khóa cổ xe, lấy thêm 3 chai rượu cùng 1 thiết bị chuyên dùng để xịt rửa xe máy rồi mở khóa cổng dắt trộm chiếc SH Mode ra ngoài. Sau đó, Tâm và Thoa chạy về phòng trọ giấu tài sản vừa trộm được.

Tên trộm từng có 5 tiền án cấu kết cùng người tình đột nhập nhà dân trộm xe máy - Ảnh 1
Tang vật hai xe máy trong vụ trộm đã được thu giữ - Ảnh: báo Công an nhân dân

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau gần 15 giờ ráo riết triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an TP. Cam Ranh xác định nghi can là Võ Thanh Tâm và Trần Thị Thoa nên đưa hai đối tượng này về Công an phường Cam Thuận để đấu tranh khai thác.

Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Tâm và Thoa, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ “đôi tình nhân” đang lưu trú, thu giữ 2 chai rượu, 1 máy xịt rửa xe và chiếc xe máy BKS 86B1-029.51 là phương tiện Tâm và Thoa sử dụng đi tìm nơi trộm đêm.

Tiếp đó, hai tổ công tác đã vào Ninh Thuận và Bình Thuận truy thu hai chiếc xe máy mà Tâm và Thoa đã trộm cắp tại nhà ông Tài.

Được biết Võ Thanh Tâm là đối tượng đã có 5 tiền án, bị TAND TP.HCM xử phạt tù về các tội "Trộm cắp, cướp giật tài sản". Gần đây nhất Tâm thi hành án 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" tại Trại giam Tống Lê Chân ở tỉnh Bình Phước. 

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