Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Thanh Tâm (sinh năm 1976, trú tại phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thị Thoa (sinh năm 1997, trú tại phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Tâm và Thoa chung sống với nhau như vợ chồng ở tỉnh Ninh Thuận. Gần 3 tháng trước, cặp đôi này chuyển đến thuê phòng ở khu nhà trọ thuộc Tổ dân phố Thuận Thành (phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh). Để có tiền tiêu xài, ban đêm Thoa điều khiển xe máy chở Tâm chạy lòng vòng trên địa bàn Cam Ranh để tìm cơ hội trộm cắp.