Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước dừa non mỗi ngày vào mùa hè?

Nước dừa non là một trong những đồ uống giải khát và bổ dưỡng nhất trong mùa hè thiêu đốt. Một ly nước dừa dịu nhẹ có thể giúp bạn trẻ hóa và tràn đầy năng lượng. Thay vì uống cola hoặc soda, hãy uống một ly đồ uống tuyệt vời này để tăng cường sức khỏe, đánh tan mệt mỏi và cả cái nóng mùa hè.

Lợi ích sức khỏe của nước dừa non

Ngoài việc cung cấp đủ nước, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa trong những tháng hè. Nước dừa giúp giảm đầy hơi, đồng thời có nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa. Nước dừa bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất và cung cấp cho bạn năng lượng bền vững suốt cả ngày. Uống nước dừa thường xuyên cũng có thể giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh như viêm khớp và loãng xương. Nước dừa có thể giúp kiểm soát mức cholesterol, hạ huyết áp và tăng huyết áp.

Tiến sĩ Bhavna Sharma, Trưởng phòng Khoa học Dinh dưỡng tại ITC, trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times Digital chia sẻ thời điểm tốt nhất để uống nước dừa non và lợi ích của thức uống này trong mùa hè.

1. Hydrat hóa

Một trong những cách tốt nhất để giữ nước là kết hợp các loại thực phẩm và đồ uống bổ sung nước vào thói quen hàng ngày. Nước dừa non là một trong những thức uống bổ sung năng lượng và chất điện giải tự nhiên nhất. Giàu khoáng chất thiết yếu tự nhiên như kali, canxi, natri, v.v., nước dừa non giúp tăng cường năng lượng và giúp bổ sung chất điện giải bị mất do mồ hôi.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Ngoài giúp bổ sung chất điện giải, nước dừa non có một số lợi ích sức khỏe khác giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Nói rõ hơn, nước dừa non giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu, giảm chứng ợ nóng, làm dịu dạ dày và tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

3. Giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, tăng cường chức năng thận

Nước dừa có vị ngọt nhẹ chứa ít calo, đường và carbs nên bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng như một phần trong chế độ ăn uống cân bằng. Nước dừa rất giàu kali nên giúp ích cho chức năng thận.

4. Tốt cho da và tóc

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong nước ép tự nhiên này rất tốt cho da và tóc, tăng cường kết cấu và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ nhờ đặc tính làm mát và làm dịu.

5. Một phần của chế độ ăn uống cân bằng

Hydrat hóa thích hợp là nền tảng cho hiệu suất thể chất và tinh thần tối ưu, đặc biệt là khi chúng ta bước vào những tháng hè. Bằng cách kết hợp nước dừa non như một phần của chế độ ăn uống cân bằng đa dạng, có thể đảm bảo cơ thể luôn đủ nước và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa non

Có thể uống nước dừa non bất cứ lúc nào trong ngày, tuy nhiên, nên uống vào buổi sáng hoặc sau khi tập luyện thể thao. Nước dừa non phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em. Chỉ những người có nồng độ kali cao hoặc có vấn đề về thận mới nên cẩn thận khi tiêu thụ quá nhiều nước dừa.