Theo bà T.D trình bày, từ cuối năm 2021 bà đã vay của bà T.S 6 lần với tổng số tiền 165 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 137,5 triệu đồng, số tiền còn lại bị lấy trước tiền lãi. Những lần vay này, bà T.D đều được yêu cầu trả dần từng ngày, trong vòng 30 ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 6/2, bà P.T.T.D (SN 1991, trú TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đã làm đơn tố giác bà N.T.T.S có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đơn đề nghị cơ quan công an yêu cầu bà T.S chấm dứt những hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng, tinh thần cho bản thân và gia đình bà.

Theo bà D, từ tháng 11/2021 đến ngày 4/1/2023, bà T.D đã chuyển khoản trả cho bà T.S trên 1 tỉ đồng và rất nhiều lần trả tiền mặt.

"Mỗi ngày tôi đều phải trả góp các khoản vay cho bà T.S. Ngày nào không trả được thì bà T.S tiếp tục tính tiền lãi thành khoản vay mới, yêu cầu tôi đóng lãi" – bà T.D kể.

Đến ngày 4-1, không còn khả năng trả nợ nên bà T.D yêu cầu bà T.S chốt lại số tiền và được báo tổng tiền nợ là 4 tỉ đồng. Lúc này, bà T.D mới "ngã ngửa" vì chỉ vay 165 triệu, đã trả hơn 1 tỉ nhưng vẫn còn nợ 4 tỉ đồng.

Tối ngày 7/1, bà T.S đưa nhiều người tới nhà cha mẹ chồng (bà T.D ở cùng bố mẹ chồng) yêu cầu bà T.D trả đủ 4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, uy hiếp nên gia đình phải báo Công an phường Duy Tân, TP. Kon Tum xuống can thiệp.

Cũng theo bà D, liên tục những ngày sau đó, căn nhà bố mẹ chồng của bà T.D bị nhiều người đến tạt nhựa đường, máu động vật, vẽ bẩn, đặt vòng hoa và cúng bái trước nhà.

Không chịu nổi việc bị đe dọa, bà T.D làm đơn tố giác bà T.S có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tới Công an TP. Kon Tum và Công an tỉnh Kon Tum đề nghị xử lý.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Liên (mẹ chồng bà T.D) cho biết không hề biết gì đến việc vay nợ của con dâu nhưng bà cũng bị gây áp lực để buộc phải trả tiền thay. "Con dâu tôi giờ đã đi chỗ khác lánh mặt, không ở chung với gia đình nhưng chúng tôi vẫn bị khủng bố kiểu xã hội đen để đòi nợ. Đã nhiều lần chúng tôi báo công an, nhưng hàng ngày vẫn bị khủng bố, uy hiếp tinh thần" - bà Liên nói.

Máu động vật được ném lên nhà cha mẹ chồng của bà T.D - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 30/12, ông Đ.P.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) đã gửi đơn kêu cứu đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, các cơ quan chức năng và báo chí về việc gia đình bị khủng bố đòi nợ, thậm chí còn bị cắt ghép ảnh đăng trên mạng xã hội.

Ông T. cho biết, khoảng tháng 9, con gái ông là Đ.T.N.T. (22 tuổi, sinh viên) trên đường đi học về thì bị rơi mất giấy tờ xe. Sau đó, 1 người gọi điện đến và yêu cầu chị T. chuộc lại với số tiền 8 triệu đồng.

Sợ gia đình rầy la, nữ sinh T. đã vay tiền qua app “hươu cao cổ” 5 triệu và được nhận 3,5 triệu đồng. “Do không đủ tiền nên tôi tiếp tục vay qua app “cá ngựa” 5 triệu và được nhận 4 triệu. Thời hạn trả gốc, lãi là 7 ngày. Đến hạn thanh toán, tôi không có khả năng trả nên được hướng dẫn, giới thiệu vay app khác để trả tiền cho 2 app đã vay trước” - T. trình bày.

Nữ sinh T. cho biết, đến hiện tại đã vay từ 34 app khác nhau để trả xoay vòng. “Em đã trả khoảng 50 triệu đồng và còn nợ hơn 140 triệu. Họ dùng hơn 400 số điện thoại để gọi đòi”, T. kể lại.

Cha nữ sinh cho hay, không hề biết chuyện con gái vay tiền và nợ. Khoảng 3 ngày trước, đang làm việc thì bị người lạ gọi đến uy hiếp trả nợ nên mới biết việc con gái vay tiền.

“Bên cạnh đó, các đối tượng còn ghép hình ảnh của con tôi vào ảnh thờ và chia sẻ trên mạng xã hội khiến tinh thần con gái tôi bị hoảng loạn tột độ” - cha nữ sinh T. nói.

Công an cùng các cơ quan chức năng, báo chí đã cảnh báo rất nhiều lần về các đường dây hoạt động "tín dụng đen" qua các app trên mạng, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân mất cảnh giác dẫn đến khi vay phải trả lãi suất cắt cổ và bị khủng bố đến hoảng loạn tinh thần.