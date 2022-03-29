Trước khi thả tiền xuống đất, L. nói “nói chung là, ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Còn mình á, mình muốn giàu thì mình nuôi đất”. Sau đó, L. mang một túi xách chứa nhiều cọc tiền ra và nói đây là đồ ăn… rồi ném tiền xuống.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng xuống đường nhựa trong một khu đất nông nghiệp ở thị trấn Đất Đỏ với ngụ ý “muốn giàu thì phải nuôi đất, nuôi thì phải cho đất ăn tiền ”.

Đoạn clip ngay khi đăng tải đã khiến nhiều người xem tỏ ra bất bình và tranh cãi không ngừng trước hành động của nam thanh niên này.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của báo Người Lao động, chiều 28/3, Công an huyện Đất Đỏ đã mời ông N.M.L. (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến làm việc về đoạn clip gây xôn xao trên. Được biết, lực lượng chức năng đã mời anh L. từ 1 tuần qua nhưng do anh không có mặt tại nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, anh L. thừa nhận là người thả tiền trong clip với mục đích đăng tải câu view trên mạng xã hội. Sau khi rải tiền, anh L. đã vội thu về. Đồng thời, biết việc làm của mình gây phản cảm khiến mạng xã hội "dậy sóng" nên anh L. đã nhanh chóng gỡ video.

Hình ảnh L. rải tiền với ngụ ý 'cho đất ăn' gây phản cảm - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Vietnamnet, sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng huyện Đất Đỏ cũng xác định được khu đất trong đoạn clip do L. quay nằm ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên. Khu đất này có diện tích hơn 21.600 m2 là đất nông nghiệp, được cấp sổ đỏ vào tháng 9/2020.

Bà Th. ủy quyền khu đất trên cho một người khác, đồng thời xin chủ trương tách thửa, phân thành nhiều lô. Đến tháng 1/2022, khu đất trên được Văn phòng đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng ý cho tách thành 41 thửa.

Sau đó, khu đất bà Th. phát hiện có dấu hiệu phân lô, được rao bán là “dự án” khi tự ý đóng cọc phân ranh giới, làm đường giao thông nội bộ. Với hành vi sử dụng sai mục đích đất như trên, mới đây chủ đất đã bị xử phạt 45 triệu đồng.