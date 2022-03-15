Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy mạnh trong tư thế treo cổ trong rừng

Xã hội 15/03/2022 08:05

Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) phát đi thông báo tìm thân nhân, tung tích nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trong rừng.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 14/3, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra thông báo truy tìm tung tích, thân nhân liên quan đến thi thể người đàn ông vừa phát hiện tại địa phận xã Cư M’lan.

Cụ thể, trước đó, khoảng 8h ngày 12/3, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, tại khu vực đồi rừng, thuộc khu vực Tiểu khu 281, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy mạnh trong tư thế treo cổ trong rừng - Ảnh 1
Thi thể được phát hiện trong rừng - Ảnh: Báo Giao thông

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể người này đang phân hủy nặng, tử vong khoảng 5 ngày trước đó. Đặc điểm của người này là cao 1,56m, khoảng 20-30 tuổi, trên người mặc áo thun màu xanh da trời có cổ bẻ loại ngắn tay, tay áo có chữ "DISTRI BUJION"; quần vải màu đen, có hai túi hai bên, hai túi phía sau; bên trong mặc quần đùi màu đen, không đi dép; kiểu tóc cắt ngắn, xoăn.

Tử thi bị treo (cổ) bởi dây nịt dù màu xanh, khoá kim loại màu trắng dập nổi hình ngôi sao, 2 đầu gối quỳ sát đất.

Theo thông tin của báo Giao thông, Cơ quan điều tra đang truy tìm và xác định tung tích nạn nhân. “Cơ quan điều tra đang truy tìm và xác định tung tích nạn nhân. Ai biết thông tin gì về nạn nhân hoặc cái chết của nạn nhân, xin hãy cung cấp về trực ban Công an huyện Ea Súp, điện thoại 02623.688136” - Công an huyện Ea Súp thông báo.

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