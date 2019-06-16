Nghi trộm gà, bé trai 7 tuổi bị đánh hộc máu, thâm tím mặt mày ở chung cư Sài Gòn

Xã hội 16/06/2019 19:25

Khi đến chơi với đàn gà của một hộ dân trong chung cư, bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi và miệng vì bị nghi ăn trộm gà.

Mới đây, một phụ huynh đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh con trai 7 tuổi của mình bị đánh đập dã man nhằm cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ trong chung cư B. (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Theo chia sẻ của anh T.M.H. trên Facebook, vào khoảng 15 giờ ngày 13/6, hai con trai của anh (một bé 7 tuổi và một bé 5 tuổi) xuống chơi với đàn gà con của một hộ dân tại Block A.

Vì chủ căn hộ này từng bị mất trộm gà trước đó, nay thấy hai cháu bé quanh quẩn chơi với đàn gà nên cho rằng chính hai bé đã bắt trộm gà.

Người này đã giữ hai bé con anh H. lại và đánh đập dã man khiến cháu bé 7 tuổi bị thâm tím mặt mày.

Anh H. đã đưa con trai đến bệnh viện khám trong tình trạng chảy máu mũi và miệng, phù nề toàn bộ vùng mặt và tai trái. Bác sĩ chẩn đoán bé trai bị đánh dẫn đến đa chấn thương vùng đầu mặt.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã vào cuộc điều tra, đưa người đàn ông đánh đập trẻ em này về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, người này đã thừa nhận dùng tay tát mạnh vào mặt cháu bé nhiều lần.

Anh T.M.H. đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự người đàn ông trên về hành vi cố ý gây thương tích với trẻ em.

Nghi trộm gà, bé trai 7 tuổi bị đánh hộc máu, thâm tím mặt mày ở chung cư Sài Gòn - Ảnh 1
Nghi trộm gà, bé trai 7 tuổi bị đánh đến thâm tím mặt mày - Ảnh: FB

Hiện đối tượng hành hung đã xin lỗi gia đình anh T.M.H. đồng thời đề nghị được bồi thường chi phí khám chữa bệnh.

Sau khi anh T.M.H. chia sẻ thông tin vụ việc lên mạng xã hội, rất đông cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến bất bình.

"Dù thằng bé ăn trộm gà thật thì cũng không được phép đánh nó dã man như thế, chứ đừng nói chỉ mới là nghi ngờ thôi"; "Đánh một đứa trẻ 7 tuổi ra nông nỗi này thật không thể chấp nhận được"; "Nhìn xót xa quá";.., dân mạng bày tỏ.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

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