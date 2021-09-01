Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, công nhân '3 tại chỗ' ở TP.HCM có được về quê?

Xã hội 01/09/2021 09:07

Theo đa số các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” ở TP.HCM, tất cả công nhân, nhân viên sẽ được nghỉ làm nhưng vẫn ở tại công ty trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty CP Quốc Tế D. (quận Tân Bình) cho biết, công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” vài tuần qua. Tuy nhiên, có một số lượng nhỏ công nhân vẫn làm việc do có đơn hàng đi Mỹ cần phải giao gấp. Sắp tới kỳ nghỉ 4 ngày dịp 2/9 (từ ngày 2-5/9), tất cả công nhân đều được nghỉ làm nhưng phải ở trong công ty, không được về nhà.

“Thực ra, nếu chúng tôi cho công nhân về thì họ cũng không thể đi được vì không có giấy đi đường. Trường hợp nếu được qua chốt đi chăng nữa thì công ty cũng sẽ không nhận khi người lao động quay lại. Lý do là tình hình “3 tại chỗ” đang ổn định, mọi công nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu bây giờ trong quá trình công nhân về nhà mà bị lây nhiễm, khi vào lại sẽ ảnh hưởng đến cả công ty” – ông Quang Anh nói.

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Doanh nghiệp thực phẩm bám trụ thực hiện '3 tại chỗ' để không đứt chuỗi cung ứng - Ảnh: Tiền Phong

Đồng quan điểm, bà Lý Thanh Phong - Giám đốc điều hành Công ty 3D H.G (quận Tân Phú) cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay, công ty cho nhân viên nghỉ lễ tại nhà máy vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Bà Phong nói: “Nếu công nhân về thì khi quay lại sẽ có nhiều rủi ro, chỉ cần một trong số những công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” nhiễm bệnh thì toàn công ty sẽ bị ảnh hưởng... Đã chịu mấy tháng rồi, giờ thêm một thời gian nữa để bảo toàn công ăn việc làm của tất mọi người”.

Trong khi đó, một số ngân hàng cũng cho biết, không thể cho nhân viên về nhà nghỉ lễ 4 ngày sắp tới. Lý do là giấy đi đường chỉ cấp một lượng rất ít phục vụ cho công tác của ngân hàng.

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Thủ tướng có công điện yêu cầu tăng cường phòng chống dịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Vì vậy, rút kinh nghiệm từ lễ 30/4 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm ngặt, triệt để và hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch.

Với địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cần tiếp tục thực hiện nghiêm nghị định 86, các công điện của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở yên đó".

Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân ra đường tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Với địa phương khác, Thủ tướng cũng yêu cầu cần tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện thông điệp 5K. Kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, hoạt động tại khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, địa điểm công cộng, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, giám sát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này.

Tổ chức ứng trực 24/24 giờ đối với lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4.

Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố bằng hình thức phát sóng truyền hình trực tiếp

Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố bằng hình thức phát sóng truyền hình trực tiếp

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố, tổ chức tại 1 trường học trên địa bàn, phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

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