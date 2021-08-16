Ngày 15/8, tro cốt nam thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật đã được đưa trở về quê hương trong sự trông ngóng của gia đình.

Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, vào chiều ngày 15/8 (giờ địa phương), tro cốt của em T.A, nam thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật vào hôm 2/8 đã được đưa lên chuyến bay mang số hiệu QH9413 để trở về quê hương. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Quốc tế Narita, cất cánh lúc 17h00 và sẽ hạ cánh vào tối nay tại Nha Trang. Ngoài tro cốt của em T.A thì còn có 4 hũ tro cốt người Việt xấu số khác gặp nạn ở Nhật vào tháng 7 - tháng 8 cũng được đưa trở về quê hương trong chuyến bay đặc biệt này. Theo bạn T.H, một người đưa tiễn T.A ra sân bay, nhà chùa nơi làm tang lễ cho nam thanh niên người Việt cùng bạn bè của nạn nhân đã hoàn tất cả thủ tục cần thiết để đưa tro cốt T.A trở về với gia đình sau 2 tuần gặp nạn. Các hũ tro cốt được giữ gìn cẩn thận trong chiếc túi xách to cùng một người đi kèm.

Tro cốt của T.A cùng 4 người Việt khác gặp nạn ở Nhật Bản đã ra sân bay để trở về quê hương - Ảnh: Internet Trước đó vào hôm 14/8, thầy Thích Đức Trí, đại diện chùa Hòa Lạc Kobe cho biết, nhà chùa cùng bạn bè thân hữu đã làm lễ cúng bữa cơm cuối cùng cho T.A cùng các bạn khác trước khi về Việt Nam. Trong buổi tối cùng ngày, tro cốt của 5 người Việt, trong đó có T.A đã lên xe di chuyển về Tokyo để kịp cho chuyến bay vào ngày hôm nay. Tang lễ và lễ hỏa táng của T.A cũng đã được nhà chùa tổ chức chu đáo trước đó. Đã có rất nhiều người ở Nhật thăm viếng nam thanh niên người Việt gặp nạn tối 2/8. Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động khi cuối cùng T.A cùng các bạn người Việt xấu số khác đã có thể trở về với đất mẹ, ở trong vòng tay của gia đình.

Nhà chùa làm lễ cúng cơm cuối cùng và đưa tro cốt của các nạn nhân người Việt ra sân bay - Ảnh: Internet Vào tối ngày 2/8, một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị một người đàn ông đánh đập, đẩy xuống sông đến chết đã gây chấn động dư luận và truyền thông. Ngày hôm sau, danh tính nạn nhân được cảnh sát xác nhận là một thanh niên người Việt, sinh năm 1999. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có một số vết bầm tím ở đầu và cổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt nước do chết đuối. Nghi phạm sau đó được xác định là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi, quốc tịch Dominica). Tuy nhiên nghi phạm vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình và khẳng định hắn không cố ý giết người. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Hình ảnh nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản - Ảnh: Internet

NÓNG: Lời khai đầu tiên của nghi phạm giết hại nam thanh niên người Việt, rùng mình ánh mắt 'sắc lẹm' của kẻ ác bị bắt giữ 4 ngày sau khi bị bắt giữ, nghi phạm vụ sát hại thanh niên người Việt đã có lời khai đầu tiên với cảnh sát. Đồng thời, những hình ảnh ghi lại cảnh gã này bị bắt giữ cũng khiến dư luận phẫn nộ.

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