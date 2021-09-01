Nghệ An: Cô gái trẻ bị công an triệu tập vì đăng tin 'công ty có F0 nhưng giấu' lên Facebook

Thêm một trường hợp đối diện án phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch bệnh Covid-19 lên Facebook.

Theo báo Nghệ An đưa tin, ngày 30/8, Công an tỉnh triệu tập Lữ Thị H. (26 tuổi, trú tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên trang Facebook cá nhân.

Được biết, một ngày trước, trên trang cá nhân, chị H. có đăng tải thông tin "Công ty emtech đã có F0. Công ty dấu mấy hôm".

Từ đó, theo xác minh của Công an phường Vinh Tân, Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An có địa chỉ ở khối 2 (phường Vinh Tân, TP. Vinh) với hơn 2.000 công nhân nhưng đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19 nào. Công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nội dung H. đăng tải đã khiến rất nhiều công nhân có tâm lý hoang mang.

Chị H. làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định. Thời gian qua, ở Nghệ An có hàng loạt trường hợp bị triệu tập và xử phạt vì đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội.

Mặc dù, nhà chức trách đã nhiều lần đề nghị người sử dụng mạng xã hội Facebook khi đăng các thông tin nói chung và thông tin về dịch Covid-19 nói riêng lên trang Facebook cá nhân cần tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, chỉ đăng những thông tin đã được kiểm chứng từ những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền phát ngôn.

TP.HCM gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video sai sự thật về phòng chống Covid-19, triệu tập các đối tượng tung tin giả gây xôn xao dư luận Sở thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video trên MXH có nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-co-gai-tre-bi-cong-an-trieu-tap-vi-dang-tin-cong-ty-co-f0-nhung-giau-len-facebook-421744.html