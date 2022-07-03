Ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM

Xã hội 03/07/2022 12:34

Nam thanh niên 22 tuổi định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử thì được 2 chiến sĩ CSGT lao đến ngăn cản, thuyết phục từ bỏ ý định.

Theo báo Công an TP.HCM. sáng ngày 3/7, Công an phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM vừa tiếp nhận một nam thanh niên từ 2 cán bộ CSGT, để tìm cách liên lạc với gia đình, đồng thời động viên nam thanh niên này.

Cụ thể, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông tại khu vực sửa chữa trên cầu Phú Mỹ (nối TP Thủ Đức với quận 7, TP.HCM), 2 Đại uý Lê Võ Nhật Huy và Đại uý Ngô Sum Họp thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) nhìn thấy một thanh niên còn trẻ đi bộ trọng tình trạng không bình thường trên cầu.

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Nam thanh niên được can ngăn kịp thời khi chuẩn bị nhảy cầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Lúc này, nam thanh niên đi lên đến giữa cầu thì trèo qua lan can. Do đã quan sát để ý nên ngay lập tức 2 cán bộ CSGT nhanh chóng chạy đến ngăn cản, đồng thời vận động, khuyên can nam thanh niên nói trên. Sau đó, nam thanh niên đã từ bỏ ý định và vụ việc được bàn giao Công an phường Phú Thuận tiếp tục phối hợp giải quyết.

 

Theo báo Giao Thông, tại trụ sở công an phường, thanh niên cho biết tên là Nguyễn Hoàng A. (22 tuổi) do buồn chuyện gia đình nên đã có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM - Ảnh 2
Cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn động viên thanh niên - Ảnh: báo Giao Thông

Trước đó, trên cầu Sài Gòn, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã cứu được 1 người đàn ông có ý định nhảy cầu vì thất nghiệp, không có tiền đóng tiền trọ.

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