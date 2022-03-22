Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/3, giữa ông Trương Đức Quang (58 tuổi) và gia đình người hàng xóm là bà Nguyễn Thị T. (58 tuổi, cùng trú tại khu 5, phường Hà Tu) xảy ra mâu thuẫn cãi vã do liên quan đến việc tranh chấp bờ tường rào phía sau nhà của hai gia đình vì bức tường ngăn cách giữa 2 nhà đã không có sự đồng thuận của 2 bên trước khi xây dựng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Quang bất ngờ lấy 2 ca axit loãng được chiết ra từ bình ắcquy tạt về phía đối phương.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 21/3, UBND phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho hay, Công an TP. Hạ Long đang khẩn trương điều tra vụ ông Nguyễn Đức Quang (58 tuổi, trú tại phường Hà Tu) tạt axit làm 7 người bị thương, trong đó có bé gái 3 tuổi. Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất đai.

Nhớ lại thời điểm đó, một trong những nạn nhân là ông Lê Hồng Hải (41 tuổi, trú phường Hà Lầm) kể lại, sau khi tan làm khoảng 20h, ông đi xe máy về nhà. Đến đoạn gần chợ Hà Tu thấy đám đông nên ông dừng lại để xem. Ông Hải nói: "Tôi thấy nhóm người trong đó có cả phụ nữ đang cãi vã, chửi bới một người đàn ông. Người đàn ông vào nhà cầm ca chứa chất lỏng hắt vào phía đám đông nhưng không trúng tôi" .

Theo thông tin của Zingnews, vụ việc làm 7 người bị chất lỏng bắn vào người, 4 người phải nhập viện do bị bỏng axit mức độ I-II từ 6-9%. Trong số 7 nạn nhân bị tạt axit có 3 người không liên quan đến vụ việc. Họ chỉ là người đi đường nhưng cũng bị bỏng axit nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau đó, người đàn ông tiếp tục cầm ca chất lỏng từ trong nhà và hất vào phía ông Hải. Sau khi bị tạt trúng, anh cảm thấy vùng mặt bị bỏng rát, chiếc áo khoác mặc ở bên ngoài liên tục bốc khói. Dù mặc 2 lớp áo nhưng ông Hải vẫn cảm nhận được nhiệt độ chiếc áo khoác đang tăng lên.

"Thấy nhiều người hô chất lỏng là axit, tôi nhanh tay cởi chiếc áo đang bốc khói và chạy vội sang nhà bán tạp hóa đối diện xin hai chai nước để đổ lên mặt. Tìm được vòi nước máy và liên tục xả nước lên đầu và mặt để làm dịu nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Hai mắt tôi mờ dần đi. Một người phụ nữ thấy thế dùng xe chở tôi thẳng lên bệnh viện để cấp cứu" - ông Hải kể.

Nạn nhân chia sẻ bản thân không quen biết ông Quang, bà Tuyên: "Tôi chỉ tình cờ đi qua đứng lại xem chứ không tham gia cãi lộn hay đánh nhau với ai. Lúc xảy ra sự việc có nhiều người bị tạt axit vào người giống như tôi" - ông Hải nói.

Bản thân ông Hải bị bỏng một phần mặt bên phải, trong đó nặng nhất vùng tai và mắt có hiện tượng bị mờ. Bác sĩ nói ông bị tổn thương nhẹ vùng giác mạc mắt, bị bỏng axit cấp độ 2 tương ứng 6-8%.

Ngoài ông Hải, vụ việc còn khiến 2 người khác bị nặng phải chuyển lên Hà Nội điều trị. Nạn nhân là ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi). Người nhà của họ cho biết: "Ông Q. bị nặng nhất, axit bắn vào mắt nên phải chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để chữa trị, còn M. bị nhẹ hơn được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia để theo dõi".

Ông Lê Hồng Hải đang trên đường đi làm về bị hắt axit trúng toàn bộ phần mặt bên phải - Ảnh: Zingnews

Mặt khác, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, khi vào viện, ông Q. bị bỏng axit độ 2 khoảng 9% ở vùng đầu, cổ, bị bỏng giác mạc ở vùng mắt. Bé M. bị bỏng độ I+II khoảng 8% vùng đầu, mặt, cổ, ngực, cánh tay trái. Nếu không chữa trị đúng cách và kịp thời sẽ để lại nhiều biến chứng, biến dạng trên vùng mặt và mắt.

Đối với ông Trương Đức Quang, đại diện bệnh viện cho biết người đàn ông này nhập viện vào Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực lúc 22h30 ngày 19/3 cùng biểu hiện bị ngất, hôn mê. Nguyên nhân ban đầu do suy tim chưa rõ nguyên nhân, trên người không thương tích.

Bệnh nhân tỉnh lại và được chuyển về khoa Nội tim mạch vào chiều hôm sau. Do ông Quang vẫn trong phòng theo dõi đặc biệt và để đảm bảo sức khỏe nên ngoài người nhà chăm sóc không ai được phép vào tiếp cận với người gây ra vụ tạt axit.