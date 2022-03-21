Vụ hàng xóm tạt axit khiến 7 người bị thương: Nguyên nhân do tranh chấp hàng rào

Xã hội 21/03/2022 14:25

Xảy ra mâu thuẫn tranh chấp hàng rào, ông Quang dùng axit tạt vào gia đình bà Tuyên khiến 5 người bị thương. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân, có 2 ông cháu không liên quan đến vụ việc nhưng do đứng gần cũng bị liên lụy và bị thương nặng, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi.

Dẫn tin từ Thanh Niên sáng 21/3, UBND P.Hà Tu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã điều tra nguyên nhân vụ 7 người bị tạt axít xảy ra trên địa bàn vào tối qua (20/3).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 19/3, ông Trương Đức Quang (58 tuổi) dùng axit tấn công vào gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi). Lãnh đạo UBND P.Hà Tu cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ tranh chấp hàng rào giữa gia đình ông Quang và bà Tuyên.

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Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Tiền Phong, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quang được cho là đã lấy axít loãng chiết từ bình ắc quy để đi giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc cãi vã, ông Quang lấy 2 ca axít tạt về phía đối phương. Vụ việc khiến 7 người đứng trên vỉa hè bị axít bắn phải.

Đáng nói, trong số 7 nạn nhân, có 2 nạn nhân không liên quan đến vụ việc nhưng do đứng gần hiện trường nên bị axít bắn phải đó là ông Trương Đức Q. (62 tuổi, trú tại tổ 7, khu 2, P.Hà Lầm, TP.Hạ Long) và cháu ngoại là Đ.A.M. (3 tuổi, trú tại tổ 8A, khu 1, P.Hà Phong, TP.Hạ Long).

Ông Q. và cháu gái bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. Riêng 5 người trong nhà bà Tuyên bị bỏng nhẹ vùng đầu và tay, 1 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng axit độ hai 6% vùng đầu, mặt.

Vụ hàng xóm tạt axit khiến 7 người bị thương: Nguyên nhân do tranh chấp hàng rào - Ảnh 2
Ông Quang nằm bất tỉnh tại hiện trường dù không bị ai đánh đập. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngoài ra, nghi can gây ra sự việc là ông Quang bị hôn mê chưa rõ nguyên nhân và không bị thương tích. Thông tin trên Thanh Niên, lãnh đạo P.Hà Tu cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc, không ai đánh đập gì ông Quang nhưng vì tuổi cao nên ông này hôn mê, nằm bất tỉnh tại hiện trường. Cả ông Quang và bà Tuyên vốn đều là những thành phần “bất hảo” tại địa phương”. 

 

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Vào tối ngày 20/3, Công an TP. Hạ Long cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tạt axit khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ 3 tuổi.

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