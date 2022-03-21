Từ nay, người dân đã có thể báo cáo trực tiếp hành vi xâm hại trẻ em trên mạng qua website dưới đây!

Xã hội 21/03/2022 10:20

Để lan tỏa các kỹ năng, kiến thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Cục An toàn thông tin, cơ quan thường trực của Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa ra mắt website có địa chỉ vn-cop.vn.

Theo báo Dân sinh thông tin, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (VN-COP) có tính năng tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng. Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa ra mắt website có địa chỉ vn-cop.vn. Theo đó, người dân, tổ chức khi phát hiện, nghi ngờ các hành vi, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể trực tiếp báo cáo với Mạng lưới bên cạnh Tổng đài 111 do Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) vận hành. Các báo cáo xâm hại sau khi được tiếp nhận sẽ được Mạng lưới triển khai biện pháp xác minh để hỗ trợ, ứng cứu kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro.

Được biết, mạng lưới ứng cứu này có sự tham gia của 24 đơn vị gồm đại diện của các bộ: LĐ-TB&XH, TT&TT, Công an, GD&ĐT, VHTT&DL cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước chuyên về lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Từ nay, người dân đã có thể báo cáo trực tiếp hành vi xâm hại trẻ em trên mạng qua website dưới đây! - Ảnh 1
Trang web chính thức của VN-COP tiếp nhận thông tin về xâm hại trẻ em - Ảnh: báo Dân Sinh

Việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Việc xây dựng webiste này là một trong những nhiệm vụ, nhằm triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tháng 6/2021, thể hiện sự quyết tâm bảo vệ thế hệ công dân số tương lai, hướng tới xây dựng, duy trì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em thỏa sức sáng tạo.

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