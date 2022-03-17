Công an phát hiện ô tô tải chở nhiều súng bắn điện, đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Xã hội 17/03/2022 13:51

Ngoài các mặt hàng cấm như súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, súng bắn điện, xe ô tô tải còn chở nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ như kit test, thực phẩm chức năng,...

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 17/3, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đang tạm giữ nhiều mặt hàng cấm trong đó có súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm và nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ như kit test Covid-19, mỹ phẩm, linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng,...

Cụ thể, trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Huế phát hiện ô tô tải BKS- 89H 003.50 do Trần Đình Vượng (SN 1983, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển trên tuyến QL1 tránh TP. Huế, nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Công an phát hiện ô tô tải chở nhiều súng bắn điện, đồ chơi trẻ em nguy hiểm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng hóa vận chuyển trên ô tô tải - Ảnh: báo Giao thông

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải trên chở các mặt hàng cấm gồm: 10 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, 1 súng bắn điện, 124 thuốc là điện tử, 1 bộ máy thuốc lá điện tử, 4 chai tinh dầu thuốc lá điện tử, 12 bao xì gà các loại.

Ngoài những mặt hàng cấm, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều lô hàng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ như kit test Covid-19, mỹ phẩm, linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, áo quần, dày dép,…

Hiện, Công an TP. Huế đã tạm giữ số hàng hóa trên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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