Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ ngạt khí tại công ty Miwon đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tích cực

Xã hội 22/07/2022 08:36

Trước đó, sau sự cố xảy ra, anh Kiên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bước đầu qua cơn nguy kịch nhưng sau đó đã bất ngờ chuyển biến nặng.

Theo nguồn tin của báo Lao Động, khoảng 19h30 tối 21/7, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sự cố ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam cũng đã tử vong sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xuống Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai). Đó anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Được biết, sau sự cố xảy ra, anh Kiên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bước đầu qua cơn nguy kịch nhưng sau đó đã bất ngờ chuyển biến nặng. Trong ngày 21/7, đại diện Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) - đơn vị tiếp nhận điều trị cho hay, theo đề nghị giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng lên hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên.

Lúc đó, bệnh nhân Kiên bị sốc rất nặng, nghi ngờ sốc do tim, diễn biến xấu nhanh, huyết áp tụt sâu, ngừng tim. Bệnh nhân được đặt ECMO, sau đó chuyển tuyến điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, bác sĩ này nói, sau 1 ngày điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của bệnh nhân chưa thể cải thiện. Bác sĩ này cho hay: “Chúng tôi đang giải quyết đồng bộ tất cả các vấn đề cho bệnh nhân nhưng tiên lượng bệnh nhân hiện rất xấu”.

Ngoài ra, bệnh nhân còn đang trong tình trạng tổn thương đa tạng. Tim của bệnh nhân gần như không đập, tổn thương thận, tổn thương gan, cùng với đó là tình trạng rối loạn đông máu rất nặng nề.

Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ ngạt khí tại công ty Miwon đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tích cực - Ảnh 1
Nạn nhân thứ 5 trong vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam đã tử vong - Ảnh: báo Lao động

Như báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, trước đó, vào tối 18/7, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam (đóng trên địa bàn TP Việt Trì) làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Hai công nhân của một đơn vị vệ sinh do Nhà máy Miwon (thuộc Công ty TNHH Deasang Việt Nam) thuê xử lý bể gas vi sinh tiến hành làm vệ sinh thì bị ngạt khí độc, bất tỉnh. Nhiều công nhân khác hô hoán xuống cứu nhưng cũng bị ngạt khí và mắc kẹt.

Sau đó, các công nhân đã báo cho công ty và lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tới tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngay trong đêm 18/7, cơ quan chức năng đã xác định danh tính và hỗ trợ người thân các nạn nhân vụ ngạt khí hố ga trong nhà máy Miwon ở TP. Việt Trì (Phú Thọ). Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo quyền lợi đối với các gia đình nạn nhân. 

Nạn nhân duy nhất sống sót sau sự cố ngạt khí ở công ty Miwon: Tình hình sức khỏe chuyển biến xấu

Nạn nhân duy nhất sống sót sau sự cố ngạt khí ở công ty Miwon: Tình hình sức khỏe chuyển biến xấu

Trước đó, sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, đến sáng 19/7, nạn nhân đã đã tỉnh táo, rút được ống thở khí quản, bắt đầu nhận biết được môi trường xung quanh. 

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