Trao đổi với Dân Việt liên quan đến tình hình sức khỏe của nạn nhân duy nhất sống sót sau sự cố ngạt khí tại công ty Miwon, tối 20/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung K. (SN 1987, ở Phú Thọ) tình trạng sức khoẻ xấu đã được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được can thiệp thở ECMO, sau đó được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai để theo dõi.

Trước đó, sau khi được giải cứu vì tai nạn lao động, anh K. được nhanh chóng đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch. Sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, đến sáng 19/7, nạn nhân đã đã tỉnh táo, rút được ống thở khí quản, bắt đầu nhận biết được môi trường xung quanh.