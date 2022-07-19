Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ việc được xác định là anh Vũ Sao H. (38 tuổi, ở phường Dữu Lâu), anh Lê Hùng V. (42 tuổi, ở phường Thọ Sơn), ông Trần Văn T. (59 tuổi, ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và anh Dương Văn S. (38 tuổi, ở thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương).

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 18h ngày 18/7, tại khu vực lò hơi của Công ty Miwon xảy ra sự cố về khí khiến 5 người gặp nạn. Vào thời gian trên, tại khu vực lò hơi của công ty có 2 công nhân bị ngạt khí. Thấy vậy, 3 công nhân khác hô hoán xuống cứu nhưng rồi cũng bị ngạt khí và mắc kẹt.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, chiều 19/7, gia đình, hàng xóm của nạn nhân Lê Hùng V. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. Không khí tang thương bao trùm con xóm nhỏ ở phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Phú Thọ khiến ai cũng không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Người bị thương là anh Nguyễn Trung K. (35 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi sự cố xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường.

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình nạn nhân, cả hai vợ chồng anh V. đều là công nhân, cuộc sống vất vả, cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học. Đứng cạnh linh cữu của người em trai xấu số, anh Lê Hùng P. (46 tuổi) chết lặng.

Anh P. không ngờ mới chiều hôm qua (khoảng 17h), em trai còn gọi điện hẹn anh về quê để đi dự đám tang của người họ hàng mà chỉ mấy tiếng sau, anh V. đã ra đi mãi mãi. Anh P. buồn bã tâm sự: "Tôi làm công nhân tự do tại công trường lao động ở dưới huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Do công việc bề bộn nên hai anh em ít có cơ hội được gặp nhau. Chiều qua, V. gọi cho tôi và hẹn sẽ cùng về quê để dự đám tang người họ hàng, không ngờ tai nạn xảy ra nhanh quá".

Trong đám tang, anh P. chỉ biết gục đầu vào quan tài của người em hay ôm lấy đứa con trai lớn của anh V. (năm nay mới 13 tuổi) vỗ về, an ủi cháu. Anh P. kể lại thêm: "Trong lúc đợi V. đi làm về, đến 18h thì tôi nghe thấy tiếng xe cứu hoả chạy ngang qua ngõ nhà mình. Nghĩ là xung quanh có hỏa hoạn nên tôi đi vào nhà. Đến 18h30, tôi nhận được cuộc điện thoại báo em trai mình phải nhập viện vì tai nạn lao động tại Công ty Miwon".

Người đến đưa tiễn anh V. lần cuối cũng không kìm được nước mắt, tiếc thương cho vợ chồng anh và những đứa con còn quá nhỏ - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Ông H. - hàng xóm gần nhà anh V. cũng nghẹn ngào than thở: "Ông trời sao lại gieo đau thương xuống nhà của cháu V. thế này! Hôm qua tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng. V. nó hiền như cục đất, tính tình gần gũi, ai nấy cũng mến, hàng xóm có việc gì V. cũng sang giúp nhiệt tình. Tội nghiệp nó quá!". Dứt lời, ông Hưng cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc.

Bà Đào Thị N. (tổ trưởng tổ dân số 3, phường Thọ Sơn) cũng xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh V., chị L rất khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm vì bị bệnh tim và thiếu canxi; mẹ anh V. mất do Covid-19 chưa đầy 1 năm trước.

Nói thêm về tính cách của anh V., bà N. cho biết, anh được đánh giá là người chăm chỉ, hiền lành, chất phác, tích cực tham gia các hoạt động trong tổ dân phố: "Khi biết tin chúng tôi rất bàng hoàng và sốc. Tối hôm qua, người dân trong tổ đến kín nhà anh V. để chia buồn".

Khi biết tin anh V. mất do tai nạn lao động, chị T. - người làm cùng vợ anh V. cũng thu xếp việc nhà đến chia buồn và giúp đỡ gia đình bạn. Theo lời kể của chị T., lúc nghe tin chồng mất, chị L. ngất luôn, đến 2 giờ sáng mới tỉnh dậy; thi thể anh V. đã được người nhà đưa đi hỏa táng nên chị L. cũng không được gặp chồng lần cuối.

Gia đình anh V. có hoàn cảnh khá khó khăn, vợ chồng sinh được 3 người con (hai trai, một gái), trong đó cháu lớn học lớp 7, cháu thứ 2 năm nay học lớp 2, một cháu nhỏ mới 20 tháng tuổi. Chị L. cũng đau ốm liên miên, tiền sử bị bệnh tim và thiếu canxi nặng nên lúc đi làm thường xuyên bị ngất, đồng nghiệp nhiều lần phải đưa đi viện cấp cứu, thăm khám.

Một người thân của gia đình anh V. cho hay, gia đình anh V. vừa mới đi du lịch Sầm Sơn (Thanh Hoá) được 2 ngày: "Dù hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nhưng vợ chồng nó vẫn cố gắng vay mượn để đưa các con đi chơi trong dịp nghỉ hè. Chẳng ai biết trước được đây là chuyến du lịch đầu tiên mà cũng là chuyến đi cuối cùng của cả nhà".