Vụ việc bác bảo vệ ngoài 50 tuổi bị nam thanh niên đấm, vật ra đất khiến dư luận bất bình.

Cách đây ít giờ, đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không biết vì lý do gì đã ra tay đấm bác bảo vệ lớn tuổi khiến cộng đồng mạng bất bình.

Theo thông tin đăng tải trên Kiến Thức, vụ việc xảy ra vào chiều qua (25/6), tại khu chung cư HH1A Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Do mâu thuẫn, một nam thanh niên với dáng người to khỏe đã đấm một bảo vệ khoảng hơn 50 tuổi rồi vật xuống đất khiến nạn nhân chảy máu miệng. Một số nhân chứng hiện trường cho biết, nạn nhân đã không thể phản kháng được gì.

Hình ảnh nam thanh niên vật ngã bác bảo vệ già xuống đất - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người chứng kiến cảm thấy bất bình nên đứng ra can ngăn, thậm chí một số người còn định lao vào đánh nam thanh niên. Tuy nhiên người này vẫn giữ thái độ thách thức, sau đó lôi điện thoại ra bấm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ hình ảnh của vụ việc đã được nhân chứng hiện trường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, một cán bộ công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cả hai bên sau khi xô xát đã rời đi để lại chiếc xe máy. Sau đó chiếc xe đã được đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý, đến sáng nay (26/6) vẫn chưa có ai đến trình báo vụ việc.

Sau khi đấm chảy máu miệng bác bảo vệ lớn tuổi, nam thanh niên lấy điện thoại ra bấm - Ảnh cắt từ clip

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