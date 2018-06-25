Nữ sinh gây tò mò khi bế con 3 tháng tuổi đi thi THPT Quốc gia

Nữ thí sinh ở Gia Lai địu con 3 tháng tuổi đến điểm thi thu hút sự chú ý của mọi người.

Sáng nay (25/6), hàng triệu sỹ tử trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tại Gia Lai, nữ sinh Jrai H’Đanila mang theo con trai 3 tháng tuổi tên là Siu Philip đến địa điểm dự thi môn Ngữ văn thu hút sự chú ý của mọi người.

Trao đổi với VTC, nữ sinh này cho biết bản thân vừa ôn bài vừa chăm con gặp rất nhiều khó khăn. Bù lại H’Đanila được chồng ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để đi thi nên cô gái càng có thêm động lực để cố gắng. Trong lúc nữ sinh vừa học bài vừa trông con, chồng cô đi làm kiếm tiền để chăm lo cho gia đình nhỏ.



Nữ sinh H’Đanila địu con trai 3 tháng tuổi đến trường thi - Ảnh: VTC News

Bà Siu Mei (mẹ H’Đanila) cho biết đã cùng con rể đưa cả 2 mẹ con H’Đanila đến điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Người mẹ này tâm sự gia đình mình có truyền thống làm nghề giáo, do đó H’Đanila cũng muốn làm giáo viên. Nữ sinh mong muốn vào trường sư phạm để sau này xây dựng, truyền kiến thức cho các trẻ em trong buôn làng. H’Đanila phải bế con theo dự thi vì cháu bé còn nhỏ, lúc H’Đanila vào phòng thi, bé Siu Philip được bà bế chăm sóc nhưng lúc thiếu sữa mẹ, bé lại thét lên khiến bà phải ra sức dỗ dành.

H’Đanila mong muốn được làm giáo viên để dạy chữ cho trẻ em ở buôn làng - Ảnh: VTC

H’Đanila cho biết mình hoàn thành bài thi Ngữ Văn khá tốt. Cô hy vọng có thể thi thật tốt các môn còn lại để được vào học tại Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

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