Theo nội dung đoạn status chị Loan Anh đăng tải lên Facebook, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị bị chồng đánh đập rất nhiều lần, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà và không cho tiếp xúc với con trai.

Mới đây, chị Tạ Thị Loan Anh (28 tuổi, sống tại xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã lên Facebook đăng tâm sự rất dài về chuyện chị bị đánh đập, đuổi ra khỏi nhà sau khi phát hiện chồng ngoại tình khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

"Ngày hôm nay tôi viết những dòng chữ này lên đây không phải có ý định vạch áo cho người xem lưng mà là tôi mong mọi người chia sẻ cho hoàn cảnh của tôi cũng như đòi lại công bằng giúp tôi. Chồng tôi tên P.T.H. (sinh năm 1982) đã cặp bồ.

Sau bao lời khuyên bảo của vợ con, anh H. không những chẳng hối cải mà còn có hành vi bạo lực gia đình đánh đập vợ, xúc phạm tôi và bố mẹ đẻ tôi, còn chia rẽ tình cảm mẹ con. Anh đánh đập tôi rất nhiều lần ở trong nhà và ngoài đường. Lần mới đây nhất vào ngày 29/4/2018, anh H. có đánh tôi, bóp cổ làm tinh thần tôi hoảng loạn và thân thể tôi mang nhiều thương tích. Hôm đấy tôi đã vùng chạy được ra ngoài đường kêu cứu thì tôi bị ngất luôn tại ngoài lề đường . May được hàng xóm giúp đỡ và chụp ảnh lại vết thương (hình bên dưới ). Và cho tôi đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hưng Yên.

Đến thời điểm hiện tại từ ngày tôi ra viện đến giờ tôi luôn bị những lời nói đe dọa từ mẹ chồng và chồng tôi. Cũng như ngày hôm nay, tôi lại bị chồng tôi hành hung tôi trước cửa nhà. 1 cán bộ văn hoá của xã thị trấn coi thường pháp luật, bạo hành gia đình thì mọi người xem có xứng đáng không".

Hình ảnh vụ ẩu đả do chị Loan Anh cung cấp - Ảnh: Facebook

Trao đổi với chúng tôi, chị Loan Anh cho biết mình lập gia đình năm 2009, lúc đó hai vợ chồng vẫn còn rất khó khăn. Tuy không có gì trong tay nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ, cố gắng kiếm tiền mua đất xây nhà. Những tưởng khi kinh tế vững chắc thì cuộc sống gia đình càng hạnh phúc hơn, ngờ đâu vào cuối năm 2017, chị Loan Anh phát hiện chồng có người phụ nữ khác.

Không muốn gia đình tan vỡ nên chị Loan anh nhiều lần khuyên can chồng, đồng thời gặp cô gái kia đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng cả hai vẫn lén lút qua lại. Cũng kể từ đây, người chồng chị yêu thương bao năm như biến thành một người khác. Anh thường bỏ bê con cái, đi sớm về khuya, thậm chí mấy tuần liền không về nhà.

Đáng thương hơn, chứng kiến chị Loan Anh bị chồng đánh đập, gia đình chồng chị hoàn toàn dửng dưng, còn nói với hàng xóm chị bị thương do điện giật. Được biết, hiện tại chị không được gặp mặt con trai 9 tuổi, luôn nơm nớp lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà

Sau thời gian dài chịu đựng, mới đây chị Loan Anh đã làm đơn gửi lên chính quyền mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương xử lý, làm rõ.