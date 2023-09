Do mâu thuẫn, Trần Anh Tiến đã dùng dao chém vợ mình nhiều nhát dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hôm nay (22/6), lãnh đạo Công an xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đang ráo riết truy tìm tung tích đối tượng Trần Anh Tiến (26 tuổi, trú thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An). Tiến là nghi can sát hại vợ dã man rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Do mâu thuẫn, Trần Anh Tiến đã dùng dao chém vợ mình nhiều nhát dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, giữa Tiến và vợ là chị Phạm Thị H.T. (21 tuổi) xảy ra mâu thuẫn cãi vã rất to tiếng.

Tiếp đó, hai người em của chị T. và nhiều hàng xóm đã tận mắt nhìn thấy Tiến dùng dao chém vợ nhiều nhát. Hiện trường vụ án cách nhà Tiến khoảng 50 mét. Tuy hai em của nạn nhân đứng gần đó nhưng cũng không dám can thiệp vì Tiến quá hung hăng, đành chạy đi tìm người giúp đỡ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường thì Tiến đã bỏ trốn. Chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay khi đến bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời truy tìm tung tích hung thủ. Cơ quan chức năng cũng vận động gia đình kêu gọi nghi can Tiến ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

