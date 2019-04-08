Nam sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp phải nhập viện cấp cứu vì bị bố đánh dã man

Xã hội 08/04/2019 16:11

Một nam sinh lớp 8 được nhà trường phát hiện có nhiều vết thương trên cơ thể vì bố đánh đập. Đáng nói, trước đây em cũng bị bố đánh dã man nhiều lần khi bực tức.

Ngày 8/4, một em học sinh trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị ngất xỉu tại lớp vì bị bố đánh khiến nhà trường xôn xao.

Cụ thể, em L. (nam sinh lớp 8) khi đến lớp có biểu hiện hoảng sợ, mệt mỏi rồi ngất xỉu. Khi kiểm tra, thầy cô giáo hốt hoảng khi thấy cơ thể nam sinh có nhiều vết thương chi chít cũ và mới. Em L. kể bị bố dùng cây gỗ đánh đập và dùng tay đấm vào tối hôm trước do bực tức.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã chuyển em này tới bệnh viện cấp cứu và thông báo cho người mẹ biết. Nam sinh cũng cho hay trước đây em thường xuyên bị bố đánh đập dã man mỗi khi ông bực dọc.

Nam sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp phải nhập viện cấp cứu vì bị bố đánh dã man - Ảnh 1
Trên cơ thể nam sinh lớp 8 có vô số vết thương cả cũ và mới - Ảnh: Internet
Nam sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp phải nhập viện cấp cứu vì bị bố đánh dã man - Ảnh 2
Nam sinh cho biết trước đây đã nhiều lần em bị bố đánh dã man khi bực tức - Ảnh: Internet
Nam sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp phải nhập viện cấp cứu vì bị bố đánh dã man - Ảnh 3

Cha mẹ em L. đã ly hôn, em ở với cha còn cô em gái sống với mẹ - Ảnh: Internet

Chị Hoa (Phó hiệu trưởng Trường Bông Sen thị trấn Hương Khê, mẹ em L.) cho biết hai vợ chồng đã ly hôn, em L. sống với bố ở xã Hương Long, huyện Hương Khê, còn cô em gái thì ở cùng mẹ. 

Chính quyền xã cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, triệu tập người cha lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

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