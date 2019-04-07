Uất ức vì con gái bị hành hạ, mẹ đẻ nắm tóc đánh mẹ chồng không thương tiếc: 'Tôi nhịn bà quá nhiều lần rồi'

Xã hội 07/04/2019 15:17

Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó thì người mẹ đẻ đã lao hẳn lên giường xô xát với mẹ chồng của con gái mình, khiến đám đông xung quanh hốt hoảng lao vào can.

Trưa nay (7/4), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "mẹ đẻ đại chiến mẹ chồng" khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Những chị em "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với gia đình chồng sau khi xem xong đoạn clip vừa thương cảm trước hành động bênh con gái của người mẹ ruột vừa cảm thấy bản thân được an ủi vô cùng.

Theo chủ nhân đoạn clip, do cháu bé vào viện nên cả bà nội lẫn bà ngoại đều vào chăm. Mẹ chồng (áo xanh) sợ cháu bị lây bệnh những bệnh nhân khác nên bắt con dâu bế cháu ra ngoài ăn, khăn và đồ dùng cũng không cho giặt trong viện. 

Clip mẹ đẻ đại chiến mẹ chồng gây náo loạn bệnh viện

Chứng kiến bà thông gia hoạnh họe, bắt nạt con gái mình, người mẹ đẻ đã "vùng lên". Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó thì người mẹ đẻ đã lao hẳn lên giường xô xát với mẹ chồng của con gái mình, khiến đám đông xung quanh hốt hoảng lao vào can.

Vừa giằng co, người mẹ đẻ vừa mắng chửi bà thông gia như tức nước vỡ bờ, mọi người đều thấy hợp lý nên chẳng ai nói gì, còn mẹ chồng thì cố gắng thanh minh nhưng yếu thế hơn hẳn. 

Uất ức vì con gái bị hành hạ, mẹ đẻ nắm tóc đánh mẹ chồng không thương tiếc: 'Tôi nhịn bà quá nhiều lần rồi' - Ảnh 1
Sau khi lời qua tiếng lại... - Ảnh cắt từ clip
Uất ức vì con gái bị hành hạ, mẹ đẻ nắm tóc đánh mẹ chồng không thương tiếc: 'Tôi nhịn bà quá nhiều lần rồi' - Ảnh 2
...mẹ đẻ leo lên giường hỗn chiến với mẹ chồng - Ảnh cắt từ clip

Người mẹ đẻ liên tục quát rằng: "Tôi nhịn bà quá nhiều lần rồi, sống một vừa hai phải thôi"; "Mẹ chồng kiểu gì mà suốt ngày hoạnh họe con dâu"; "Đã vào viện thì phải chấp nhận ở tập thể, cứ bắt bế ra ngoài ăn rồi bà ngoại lại phải bế vào, bệnh viện chứ có phải ngoài đường đâu, phòng mình không ở thì ở đâu?"...

Nàng dâu trẻ đang bế con thấy tình hình căng thẳng nên bảo mẹ đẻ dọn đồ về nhà, ấm ức vì nghỉ làm ở viện trông con ốm mà vẫn không làm hài lòng mẹ chồng. Kết quả là cô con gái bế con và kéo tay mẹ mình ra khỏi phòng bệnh cho đỡ bức xúc.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người đồng tình với hành động "tức nước vỡ bờ" của mẹ đẻ, người lại cho rằng hơn thua với nhà thông gia chỉ khiến con gái mình khó sống ở nhà chồng hơn mà thôi.

"Tôi ủng hộ mẹ đẻ nhé. Con gái mình mang nặng đẻ đau rồi nuôi lớn, thấy mẹ chồng ăn hiếp thì sao mà chịu được"; "Hành động không đúng nhưng xét cho cùng cũng là do tích tụ tức giận quá lâu rồi"; "Đánh nhau chỗ công cộng có hay ho gì đâu"; "Sau vụ này thì mẹ chồng sẽ ghét con dâu lắm đây. E là anh chồng lại khổ rồi"; "Ôi nhìn cảnh này chẳng muốn lấy chồng nữa"..., dân mạng bày tỏ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Còn bạn, ý kiến của bạn về sự việc này thế nào?

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