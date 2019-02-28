Vì quá tin tưởng vào cách chăm sóc trẻ sơ sinh của mẹ chồng, người mẹ trẻ đã phải đau đớn chứng kiến con trai chưa đầy 1 tháng tuổi của mình chết trong bệnh viện.

Tháng 11/2018, chị L. sinh con trai đầu lòng bằng phương pháp đẻ mổ. Sau khi được gia đình đón về nhà, chị may mắn có mẹ chồng giúp đỡ trông con.

Vì tin tưởng vào kinh nghiệm chăm sóc trẻ của mẹ chồng mà chị L. giao hết cho bà. Trong vài ngày sau sinh, chị không thấy mẹ chồng tắm mà chỉ lau mình cho bé.

Người bà không tắm cho cháu vì sợ cháu bị bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị hỏi, mẹ chồng trả lời rằng không nên tắm cho trẻ sơ sinh vì cơ thể bé còn yếu, dễ nhiễm lạnh, chỉ cần lau người để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Sau đó khoảng một tuần, thấy con khóc cả ngày lẫn đêm, chị L. dùng mọi cách để dỗ nhưng bé vẫn không nín. Ngay sau đó, chị cùng chồng đưa con đến bệnh viện để thăm khám.

Tại đây, khi các bác sĩ mở băng rốn của bé ra thì phát hiện phần rốn đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Phần da xung quanh đã chuyển sang màu đen, bắp chân của bé cũng cứng đơ và sưng đỏ.

Kết quả kiểm tra cho thấy phần ruột của bé đã bị hoại tử, vi khuẩn đã lan ra khắp cơ thể. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé đã qua đời chỉ sau vài ngày nhập viện. Sau khi biết được nguyên nhân, chị L. đã ngã quỵ ngay tại bệnh viện và lao đến tát vào mặt mẹ chồng.

Đứa trẻ chưa đầy một tháng qua đời vì sự thiếu hiểu biết của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của bà mẹ Trung Quốc chính là bài học đắt giá cho chị em phụ nữ trong việc chăm sóc con, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Được biết, trong khoảng thời gian đầu trẻ mới chào đời (từ 7 – 21 ngày), khi cuống rốn chưa rụng, các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý việc vệ sinh khu vực rốn của bé, không để viêm nhiễm vì điều này có thể đe dọa tính mạng đứa trẻ.

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