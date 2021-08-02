Nam công nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong đột ngột, nghi do đột quỵ sau khi chạy đua với đồng nghiệp

Xã hội 02/08/2021 14:17

Sau khi thi chạy với một đồng nghiệp, anh Đ.U.T. ngồi xuống nghỉ ngơi thì bất ngờ ngã gục xuống đất, nghi do đột quỵ. Mặc dù đã nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế nhưng anh công nhân này đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 16h39 ngày 1/8, công nhân Đ.U.T. (sinh năm 1984) có đùa giỡn và sau đó thi chạy cùng với đồng nghiệp trong khuôn viên. Tuy nhiên, sau khi chạy xong, công nhân này ngồi nghỉ và bỗng dưng ngất xỉu, nghi là đột quỵ. Hình ảnh đã được camera giám sát ghi lại.

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Anh T. dần ngã xuống khiến những người xung quanh bàng hoàng - Ảnh chụp màn hình

Anh T. được các đồng nghiệp khẩn trương sơ cứu, đưa vào phòng y tế hô hấp, sau đó được đưa đến phòng khám đa khoa Mỹ Xuân. Tại đây, người này được sơ cứu tiếp và chuyển đến Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ bằng xe cấp cứu. Tuy nhiên, mặc dù các bác sĩ tại đây đã thực hiện các thao tác cấp cứu nhưng anh T. không qua khỏi.

Vụ việc cũng đã được công ty báo cáo bằng văn bản đến cơ quan chức năng và đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, khoa học đã khuyến cáo không nên ngồi nghỉ ngay lập tức sau khi tập thể dục hoặc vận động mạnh do điều này sẽ làm thiếu lượng ôxy trong máu, dẫn đến có thể hoa mắt chóng mặt... Thay vào đó, hãy vận động nhẹ nhàng như đi bộ tới lui, thả lỏng cơ thể…

Cách này không những tránh được tình trạng căng cơ gây đau sau khi tập mà còn giúp lấy ôxy nhanh, đưa ôxy đến toàn bộ các bộ phận cơ thể. Khi thấy đã đỡ mệt, hít thở trở lại một cách dễ dàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

 

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