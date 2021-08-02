Bệnh nhân ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4h sáng 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 2/8, CDC Hà Nội cho biết bệnh nhân tử vong là N.T.C. (nữ, 66 tuổi), địa chỉ tại ngõ 154 Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch (3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hoá, sốt), được làm test nhanh kháng nguyên âm tính và cấp cứu, nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4h sáng 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính. Kết quả này cho Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện.

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Cũng trong sáng nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 45 ca mắc COVID-19, riêng chùm ho sốt thứ phát đã ghi nhận 41 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 11 ca được ghi nhận tại Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) là các ca ho, sốt trong cộng đồng xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Đồng Nai: Tổng số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 5.000 ca, có 23 bệnh nhân tử vong Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 1/8 toàn tỉnh ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19, vượt mốc 5.000 ca trong đợt dịch thứ tư.

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