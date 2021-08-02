Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 1/8 toàn tỉnh ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19, vượt mốc 5.000 ca trong đợt dịch thứ tư.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 2/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 1/8 toàn tỉnh ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 19 ca phát hiện qua kiểm tra sàng lọc và 311 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong đó TP.Biên Hòa với 135 ca nhiễm ở các phường Long Bình với 31 ca, Tam Phước với 12 ca, Tân Phong với 11 ca, Hòa Bình với 10 ca, xã Long Hưng với 11 ca...

Huyện Vĩnh Cửu với 82 tập trung ở xã Thạnh Phú 77 ca, xã Bình Lợi 3. Huyện Nhơn Trạch 67 trong đó 66 ca tại công ty BOE, TP.Long Khánh với 24. Số còn lại ghi nhận rác ở các huyện khác. Hai huyện Tân Phú và Thống Nhất không ghi nhận ca nào trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch lần này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 5.068 trong đó, trong đó TP.Biên Hòa nhiều nhất với 2.349 ca, huyện Nhơn Trạch là 873 ca, huyện Vĩnh Cửu là 784, huyện Trảng Bom là 280, huyện Thống Nhất là 193 ca. Tổng số ca tử vong do nhiễm COVID-19 là 23 ca.

Theo ngành Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới tại công ty BOE, huyện Nhơn Trạch và một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Ngoài ra, vẫn xuất hiện ca nhiễm mới trong các khu cách ly và khu phong tỏa tại một số xã phường đã ghi nhận các ổ dịch lớn như Thạnh Phú, Lòng Bình…

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