Đồng Nai: Tổng số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 5.000 ca, có 23 bệnh nhân tử vong

Xã hội 02/08/2021 08:38

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 1/8 toàn tỉnh ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19, vượt mốc 5.000 ca trong đợt dịch thứ tư.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 2/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 1/8 toàn tỉnh ghi nhận 330 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 19 ca phát hiện qua kiểm tra sàng lọc và 311 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong đó TP.Biên Hòa với 135 ca nhiễm ở các phường Long Bình với 31 ca, Tam Phước với 12 ca, Tân Phong với 11 ca, Hòa Bình với 10 ca, xã Long Hưng với 11 ca...

Huyện Vĩnh Cửu với 82 tập trung ở xã Thạnh Phú 77 ca, xã Bình Lợi 3. Huyện Nhơn Trạch 67 trong đó 66 ca tại công ty BOE, TP.Long Khánh với 24. Số còn lại ghi nhận rác ở các huyện khác. Hai huyện Tân Phú và Thống Nhất không ghi nhận ca nào trong ngày.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch lần này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 5.068 trong đó, trong đó TP.Biên Hòa nhiều nhất với 2.349 ca, huyện Nhơn Trạch là 873 ca, huyện Vĩnh Cửu là 784, huyện Trảng Bom là 280, huyện Thống Nhất là 193 ca. Tổng số ca tử vong do nhiễm COVID-19 là 23 ca.

Theo ngành Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới tại công ty BOE, huyện Nhơn Trạch và một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Ngoài ra, vẫn xuất hiện ca nhiễm mới trong các khu cách ly và khu phong tỏa tại một số xã phường đã ghi nhận các ổ dịch lớn như Thạnh Phú, Lòng Bình…

Đà Nẵng đã vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, 'ổ dịch' cảng cá Thọ Quang ở mức độ nguy hiểm cao

Đà Nẵng đã vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, 'ổ dịch' cảng cá Thọ Quang ở mức độ nguy hiểm cao

Tính đến ngày 1/8, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang ghi nhận tổng cộng 261 ca mắc COVID-19 .

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca nhiễm mới Covid-19 bệnh nhân covid-19 tử vong

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 43 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 43 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 12 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 36 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1