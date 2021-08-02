Súc họng thường xuyên: Biện pháp 'vàng' giúp chặn đứng sự xâm nhập của COVID-19

Xã hội 02/08/2021 08:15

Bác sĩ khuyến cáo súc họng có thể giúp ngăn cản virus, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

Theo thông tin từ Vnexpress, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tác nhân gây bệnh, trong đó có virus gây Covid-19 xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, miệng. Đeo khẩu trang ở người chưa bị bệnh giúp ngăn cản giọt bắn xâm nhập vào, ở người bệnh giúp cản virus phóng thích, phát tán ra ngoài môi trường.

Theo bác sĩ Hùng, nếu chẳng may đeo khẩu trang không đảm bảo, hoặc khi sờ tay dính virus lên mũi, miệng, chúng có thể đi vào vùng hầu họng. Khi ấy, dùng dung dịch có khả năng diệt virus để súc họng, ngoáy mũi góp phần ngăn cản virus xâm nhập. Nếu virus xâm nhập, sau khi nhân lên phá vỡ tế bào chui ra ngoài thì dung dịch sát khuẩn cũng đợi sẵn để tiêu diệt nó. Như vậy, kể cả người chưa nhiễm và người đã nhiễm thì dung dịch sát khuẩn hầu họng đều góp phần phòng chống nhiễm cũng như phát tán bệnh.

Bác sĩ nhận định: "Không có cách nào 100% giúp phòng được bệnh, nhưng kết hợp càng nhiều biện pháp thì khả năng an toàn càng cao". Vệ sinh vùng hầu họng không phải là biện pháp mới, được ngành y tế làm từ rất lâu. Bệnh nhân thở máy, bệnh nhân nặng nằm trong hồi sức cũng được vệ sinh răng miệng, súc họng thường xuyên. Bác sĩ khuyến cáo súc họng bằng dung dịch chlohexidin, xịt họng với betadin, có thể giúp ngăn cản virus, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Hùng lưu ý, phải súc họng chứ không súc miệng, cố gắng để dung dịch xuống sâu nhất vùng cổ họng. Không cần quá nhiều trong một lần súc, khoảng 5ml là đủ. Súc họng trước khi đi ra ngoài, và ngay khi từ ngoài về nhà, hay ngay khi tiếp súc gần với người khác. Mỗi lần súc họng khoảng hai phút, trong đó có ba lần đưa xuống họng mỗi lần khoảng 15 giây. Sau khi súc xong để nguyên không súc lại bằng nước tối thiểu 15 phút.

Có thể dùng một trong hai loại gồm dung dịch chlohexidin và betadin. Hai loại này đã được nghiên cứu có tác dụng diệt virus covid trong 30 giây. Chọn loại dùng súc họng, không dùng loại bôi vết thương.

Bác sĩ Hùng cho biết, do phải điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19, thời gian ở trong khu cách ly lâu, các bác sĩ tại bệnh viện gần đây đã bổ sung phương pháp nhỏ mũi bằng các dung dịch sát khuẩn kết hợp với phương pháp súc họng.

Có thể nhỏ mũi bằng hai cách, gồm nhỏ mỗi mũi một giọt dung dịch sát khuẩn rồi day đều bên ngoài cánh mũi; hoặc dùng dung dịch sát khuẩn vào đầu que tầm bông và ngoáy mũi, giống như lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, để phòng bệnh, mỗi người cần kết hợp thực hiện 5K, tiêm vaccine ngay khi có cơ hội. Không đi ra ngoài nếu không thật cần thiết, tránh tụ tập đông người, khi trở về nên xịt họng sát khuẩn, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà, tắm rửa ngay sau đó.

Đi mua sắm đồ cũng nên thay đổi thói quen, chẳng hạn chọn hàng bằng mắt thay vì bằng tay. Cố tránh tiếp xúc với mọi đồ vật nếu không cần thiết. Mang theo chai rửa tay nhanh để rửa tay ngay sau khi đụng chạm hay chọn món đồ nào đó.

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