Đà Nẵng đã vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, 'ổ dịch' cảng cá Thọ Quang ở mức độ nguy hiểm cao

Xã hội 02/08/2021 08:28

Tính đến ngày 1/8, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang ghi nhận tổng cộng 261 ca mắc COVID-19 .

Theo thông tin từ VTC News, Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động âu thuyền cảng cá Thọ Quang vì chuỗi lây nhiễm này ghi nhận tổng cộng 261 ca mắc COVID-19 tính đến ngày 1/8.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động âu thuyền cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà vì chuỗi lây nhiễm này liên tục ghi nhận số ca F0 mới trong những ngày qua, được đánh giá mức nguy cơ rất cao.

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Cảng cá Thọ Quang - Ảnh: UBND TP.Đà Nẵng

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tối 1/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho rằng, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa truy vết hết các trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Chính vì vậy dẫn đến nhiều ca mắc COVID-19 còn phát sinh trong cộng đồng liên quan đến cảng cá này.

Ông Quảng yêu cầu các quận, huyện có biện pháp để truy vết những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Phải phát phiếu điều tra đến hộ gia đình khai báo có liên quan đến cảng cá Thọ Quang hay không và yêu cầu các địa phương hoàn thành trong vòng 2 ngày.

Theo ông Quảng, tính từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng đã vượt mốc 1.000 ca, đặc biệt ngày 1/8, thành phố phát hiện 76 ca mắc COVID-19, cao nhất từ trước đến nay. Điều này chứng tỏ dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đang ở mức độ nguy hiểm cao.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang, trong đó dừng việc tiếp nhận tất cả tàu các địa phương khác vào, chỉ xem xét tiếp nhận tàu cá Đà Nẵng.

Ông Chinh giao cho các quận, huyện, xã, phường phát phiếu điều tra những trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng cũng yêu cầu quận Sơn Trà tăng cường lực lượng kiểm soát chặt, phong tỏa cứng phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang, đảm bảo người dân không được ra khỏi phường, cung ứng đầy đủ thực phẩm cho người dân. 

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