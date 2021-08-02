Hàng quán đóng cửa, cậu bé lang thang tìm đồ ăn trong đêm muộn, CSGT chốt kiểm dịch ở TP.HCM nhường ngay suất cơm của mình, tận tình đưa về tận nhà

Thấy một cháu bé đi lang thang, CSGT đã lập thức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Sau đó, CSGT đã đưa cậu bé này về nhà.

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé lang thang trên đường được chiến sĩ CSGT giúp đỡ khiến CĐM xôn xao.

Em bé lang thang cả ngày không có cơm ăn được chiến sĩ CSGT giúp đỡ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong clip, khi đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch, một chiến sĩ CSGT thấy một cậu bé quần áo cũ kỹ, làn da đen nhẻm, gầy gò đi lang thang trong đêm muộn, anh liền tiến lại hỏi thăm. Bé trai kể cả ngày chưa ăn gì, hàng quán lại đóng cửa phòng dịch hết nên không biết xin đồ ăn ở đâu.

Thấy vậy, chiến sĩ CSGT đã lập tức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Còn đưa cậu bé vào rửa tay khử khuẩn. Nhận hộp cơm từ tay CSGT, bé vui mừng và rạng rỡ hẳn. Sau đó, CSGT này đã đưa cậu bé này về nhà.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, được biết, sự việc xảy ra vào lúc 19h50 ngày 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Còn người chiến sĩ CSGT trong đoạn clip trên là Đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc trạm CSGT Tân Túc). Cháu bé lang thang đã được Đại úy chở về tận nhà ở An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Ngay khi đoạn clip lan rộng trên MXH, nhiều người đã không khỏi xúc động trước hành động ấm áp của CSGT. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn bày tỏ niềm xót xa, thương cảm cho em bé trong đoạn clip. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng mà các em đã khó khăn nay lại càng vất vả hơn gấp bội. Sự giúp đỡ của chiến sĩ công an này tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, lan tỏa sự tốt đẹp đến cộng đồng giữa lúc dịch bệnh khốn khó.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội tử vong, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 Bệnh nhân ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4h sáng 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính với COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-quan-dong-cua-cau-be-lang-thang-tim-do-an-trong-dem-muon-csgt-chot-kiem-dich-o-tphcm-nhuong-ngay-suat-com-cua-minh-tan-tinh-dua-ve-tan-nha-415476.html