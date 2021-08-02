Hàng quán đóng cửa, cậu bé lang thang tìm đồ ăn trong đêm muộn, CSGT chốt kiểm dịch ở TP.HCM nhường ngay suất cơm của mình, tận tình đưa về tận nhà

Xã hội 02/08/2021 11:04

Thấy một cháu bé đi lang thang, CSGT đã lập thức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Sau đó, CSGT đã đưa cậu bé này về nhà.

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé lang thang trên đường được chiến sĩ CSGT giúp đỡ khiến CĐM xôn xao.

CSGT 1
Em bé lang thang cả ngày không có cơm ăn được chiến sĩ CSGT giúp đỡ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong clip, khi đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch, một chiến sĩ CSGT thấy một cậu bé quần áo cũ kỹ, làn da đen nhẻm, gầy gò đi lang thang trong đêm muộn, anh liền tiến lại hỏi thăm. Bé trai kể cả ngày chưa ăn gì, hàng quán lại đóng cửa phòng dịch hết nên không biết xin đồ ăn ở đâu. 

Thấy vậy, chiến sĩ CSGT đã lập tức nhường lại suất cơm tối cho cậu bé. Còn đưa cậu bé vào rửa tay khử khuẩn. Nhận hộp cơm từ tay CSGT, bé vui mừng và rạng rỡ hẳn. Sau đó, CSGT này đã đưa cậu bé này về nhà.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, được biết, sự việc xảy ra vào lúc 19h50 ngày 31/7, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Còn người chiến sĩ CSGT trong đoạn clip trên là Đại úy Phan Thành Nghĩa (thuộc trạm CSGT Tân Túc). Cháu bé lang thang đã được Đại úy chở về tận nhà ở An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Ngay khi đoạn clip lan rộng trên MXH, nhiều người đã không khỏi xúc động trước hành động ấm áp của CSGT. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn bày tỏ niềm xót xa, thương cảm cho em bé trong đoạn clip. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng mà các em đã khó khăn nay lại càng vất vả hơn gấp bội. Sự giúp đỡ của chiến sĩ công an này tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, lan tỏa sự tốt đẹp đến cộng đồng giữa lúc dịch bệnh khốn khó.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội tử vong, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội tử vong, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Bệnh nhân ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4h sáng 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính với COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   CSGT CSGT nhường cơm cậu bé lang thang được CSGT nhường cơm

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 44 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 37 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1