Năm 2022: Xổ số Vietlott ghi nhận trả hơn 3.400 tỷ đồng tiền thưởng

Trong năm 2022, giá vốn bán hàng của Vietlott đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn giá vốn là chi phí trả thưởng và dự phòng trả thưởng với 3.430 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Zing News, công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022, với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 5.000 tỷ đồng , tăng 22% so với năm 2021. Trong năm 2022, giá vốn bán hàng của Vietlott đạt 4.675 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm phần lớn giá vốn là chi phí trả thưởng và dự phòng trả thưởng với 3.430 tỷ đồng .

Ngoài ra, doanh nghiệp chi hơn 500 tỷ đồng làm hoa hồng đại lý xổ số tự chọn điện toán và chi gần 520 tỷ đồng chi phí kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán... Diễn biến kết quả Vietlott trong những năm gần đây - Ảnh: Zing News Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong năm 2022 đạt gần 284 tỷ đồng , trong khi cùng năm đạt 210 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính Vietlott cũng tăng 15% lên gần 47 tỷ đồng . Với những con số tăng trưởng tích cực, Vietlott báo lãi ròng đạt 208 tỷ đồng - đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty xổ số này kể từ năm 2019. Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, tại Quyết định số 1016/QĐ-BTC ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thanh Đạm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Ông Nguyễn Thanh Đạm sinh năm 1974, tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam cho ông Nguyễn Thanh Đạm - Ảnh: Báo Tiền Phong Ông Đạm đã có quá trình công tác hơn 16 năm tại Vụ Tài chính ngân hàng, thuộc Bộ Tài chính (1996 - 2012). Trong thời gian đó, ông đã được giao giữ chức vụ Trưởng phòng Xổ số và các trò chơi có thưởng. Ngay khi Vietlott được thành lập, ông Nguyễn Thanh Đạm được Bộ Tài chính cử sang công tác và giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (2012 - 2018), Tổng Giám đốc Công ty (2018 - 05/2023). Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách, điều hành Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam.

Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 34,4 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải nhưng Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2, giải thưởng trị giá 4.661.644.750 đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-2022-xo-so-vietlott-ghi-nhan-tra-hon-3400-ty-ong-tien-thuong-586446.html