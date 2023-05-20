Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng

Xã hội 20/05/2023 19:58

Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 34,4 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải nhưng Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2, giải thưởng trị giá 4.661.644.750 đồng.

Theo thông tin từ Báo Gia đình và xã hội, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối nay 20/5, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2, giải thưởng trị giá 4.661.644.750 đồng.

Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2 là 01-14-21-36-48-53| 44.

Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 34,4 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải.

Ngoài ra, hội đồng mở thưởng tìm ra 11 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 384 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 7.958 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng - Ảnh 1
Kết quả xổ số Vietlott ngày 20/5 - Ảnh: Báo Gia đình và xã hội

Trước đó, dẫn tin từ Báo Giao Thông, tối 19/5 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 725 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 03 – 06 – 31 – 40 – 47 - 54 | 08.

Tại kỳ quay thưởng này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 52 tỷ đồng nhưng Hội đồng không xác định được tấm vé nào trùng với bộ số.

Giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cũng không tìm được một người nào trúng thưởng.

Hội đồng mở thưởng chỉ tìm ra 10 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 623 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 12.909 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

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Tối 13/5: Vé số Vietlott trúng 76,3 tỷ đồng bán ở TP.HCM, quận Tân Phú vừa có thêm một tỷ phú!

Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng. Vé này được phát hành tại điểm bán vé Vietlott số 53 đường Nguyễn Suý, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP.HCM.

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