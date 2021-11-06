Mới: Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

1. Hà Nội: Học sinh khối lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 của 18 huyện, thị xã ngoại thành được phép đến trường học trực tiếp từ 8/11. Tuy nhiên, thành phố sẽ linh hoạt điều chỉnh việc đi học trở lại nếu số ca mắc COVID-19 tăng.

1. Hà Nội: Học sinh khối lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 của 18 huyện, thị xã ngoại thành được phép đến trường học trực tiếp từ 8/11. Tuy nhiên, thành phố sẽ linh hoạt điều chỉnh việc đi học trở lại nếu số ca mắc COVID-19 tăng.

Theo Báo Lao Động cập nhật ngày 5/11, lịch đi học trở lại của 63 tỉnh, thành như sau:

Hiện các trường học ở trên địa bàn các quận, huyện vẫn tất bật chuẩn bị điều kiện đón học sinh. Tuy nhiên, hiện chưa nơi nào "chốt" cụ thể lịch học, mà đang tiếp tục bàn bạc, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để điều chỉnh lịch học, hoặc chỉ thí điểm cho một số lớp đi học.

18 quận, huyện được phép cho học sinh trở lại trường là: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Sơn Tây.

2. TP.HCM: Sở GDĐT trình lãnh đạo UBND thành phố dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó đề xuất học sinh đi học trở lại từ ngày 10/12.

3. Đà Nẵng: Lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15/11.

4. An Giang: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

5. Bà Rịa - Vũng Tàu: Sở GDĐT đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh phổ thông đến hết học kỳ I năm học 2021-2022. Riêng huyện Côn Đảo tiếp tục dạy học trực tiếp.

6. Bạc Liêu: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

7. Bắc Giang: Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non độc lập tư thục trên địa bàn huyện Việt Yên nghỉ học tại trường từ ngày 1/11; các trường Tiểu học, THCS chuyển sang dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Yên Thế cũng có văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 3/11.

8. Bắc Kạn: Học sinh đã đi học trở lại.

9. Bắc Ninh: Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ và một số phường như Vân Dương, Nam Sơn ở TP.Bắc Ninh sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 1/11 để phòng chống dịch COVID-19.

10. Bến Tre: Ngày 1/11, học sinh toàn bộ các cấp học trực tiếp. Ngày 15/11, trẻ mầm non học trực tiếp.

11. Bình Dương: Từ ngày 1/11, học sinh lớp 12 ở những địa phương như Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên đi học trực tiếp.

12. Bình Định: Học sinh đã đi học trở lại. TP. Quy Nhơn và một số trường ở huyện Phù Cát, một số trường học ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước dừng cho học sinh đến trường.

13. Bình Phước: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

14. Bình Thuận: Học sinh đã đi học lại, trừ huyện Hàm Thuận Bắc dừng dạy học trực tiếp từ ngày 28/10. Thị xã La Gi tạm hoãn thời gian nhập học của trẻ mầm non và học sinh phổ thông.

15. Cà Mau: Tạm dừng tất cả việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11. Khối mầm non, tiểu học tiếp tục chưa dạy và học trực tuyến.

16. Cần Thơ: Học sinh cấp tiểu học sẽ tiếp tục học qua truyền hình, tại nhà từ ngày 1/11.

17. Cao Bằng: Học sinh học trực tiếp.

18. Đắk Lắk: Sau khi ghi nhận 2 học sinh mắc COVID-19 và thêm 3 em học sinh khác test nhanh dương tính SARS-CoV-2, huyện Ea Kar đã cho một số trường học trên địa bàn dừng hình thức học trực tiếp.

19. Đăk Nông: TP. Gia Nghĩa thông báo tạm dừng tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp từ ngày 1.11 cho đến khi có thông báo mới.

20. Điện Biên: Hơn 200 học sinh và 20 giáo viên phải thực hiện cách ly tập trung, gần 10.000 học sinh phải nghỉ học trực tiếp từ 2/11.

21. Đồng Nai: Dự kiến đến ngày 15/11 sẽ mở lại trường học và ưu tiên mở lại trường học ở các "vùng xanh".

22. Đồng Tháp: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

23. Gia Lai: Linh hoạt giữa việc học trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh của từng địa phương.

24. Hà Giang: Các cấp mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nghỉ học từ 1/11 đến hết 13/11.

25. Hà Nam: Học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

26. Hà Tĩnh: Học sinh học trực tiếp.

27. Hải Dương: Học sinh trên địa bàn xã Ninh Hải (Ninh Giang), khoảng 11.000 học sinh tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và TX.Kinh Môn phải tạm ngừng đến trường dừng đến trường do có các ca COVID-19.

28. Hải Phòng: Từ chiều nay 4/11, Trường tiểu học An Đồng cho học sinh nghỉ học liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

29. Hậu Giang: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

30. Hòa Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

31. Hưng Yên: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

32. Khánh Hòa: Học sinh các cấp ở Khánh Hòa đi học tập trung trở lại từ 1/11, trừ các trường hợp chưa an toàn.

33. Kiên Giang: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

Cập nhật lịch đi học lại ở 63 tỉnh, thành - Ảnh: Internet

34. Kon Tum: Học sinh đã đi học trở lại.

35. Lai Châu: Học sinh đã đi học trở lại.

36. Lâm Đồng: Một số địa phương "vùng xanh" đã đón học sinh đi học trở lại.

37. Lạng Sơn: Học sinh đã đi học trở lại.

38. Lào Cai: Học sinh đã đi học trở lại.

39. Long An: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

40. Nam Định: Học sinh TP. Nam Định nghỉ học trực tiếp đến khi có thông báo mới.

41. Nghệ An: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

42. Ninh Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

43. Ninh Thuận: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

44. Phú Thọ: Dừng cho học sinh học trực tiếp tại huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Việt Trì và 15 trường ở Thanh Thủy. Học sinh tại các huyện khác học trực tiếp.

45. Phú Yên: Học sinh một số địa phương đã đi học trở lại.

46. Quảng Bình: UBND huyện Tuyên Hóa quyết định toàn bộ học sinh trên địa bàn chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 2/11.

47. Quảng Nam: Học sinh ở các trường có ca mắc COVID-19 ở huyện Nam Trà My nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

48. Quảng Ngãi: Huyện Mộ Đức tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

49. Quảng Ninh: Học sinh Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) học trực tuyến.

50. Quảng Trị:Từ ngày 1/11, học sinh các cấp tại TP.Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới.

51. Sóc Trăng: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

52. Sơn La: Một số nơi học sinh đã đi học trở lại.

53. Tây Ninh: Học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

54. Thái Bình: Học sinh đã đi học trở lại.

55. Thái Nguyên: TP. Thái Nguyên đã thông báo khẩn, cho học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11.

56. Thanh Hoá: Tạm dừng đến trường với học sinh tại thị xã Bỉm Sơn và học sinh cả 3 cấp học trên địa bàn 7 xã, phường có các ca F0 gồm: Các Sơn, Thanh Sơn, Trường Lâm, Hải Nhân, Định Hải, Ninh Hải và Hải Hoà.

57. Thừa Thiên Huế: học sinh 3 trường THPT và 45 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền được thông báo tạm dừng đến trường học tập trung từ 1/11. Thay vào đó, học sinh sẽ học qua hình thức trực tuyến.

58. Tiền Giang: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

59. Trà Vinh: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

60. Tuyên Quang: Học sinh đã đi học trở lại.

61. Vĩnh Long: Dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

62. Vĩnh Phúc: Có 36 trường học thực hiện chuyển trạng thái dạy học trực tuyến, gồm 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

63. Yên Bái: Học sinh đã đi học trở lại.