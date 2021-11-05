Quảng Ninh: Phê bình các cơ sở giáo dục vì nhiều giáo viên, học sinh không đeo khẩu trang

Xã hội 05/11/2021 11:25

UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản phê bình ngành giáo dục và các huyện, thành phố, thị xã có cơ sở giáo dục đào tạo để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Theo VTV đưa tin, trong sáng 4/11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra đột xuất camera của một số cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn, phát hiện nhiều học sinh, giáo viên của 20 trường học không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, 20 cơ sở giáo dục vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch gồm các Trường Trung học phổ thông: Đông Triều (thị xã Đông Triều), Minh Hà (thị xã Quảng Yên), Vũ Văn Hiếu (thành phố Hạ Long), Lê Quý Đôn và Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả); Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ); các trường Tiểu học Yên Thanh (thành phố Uông Bí), Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Bá Ngọc, Hà Lầm, Hà Khẩu, Trần Quốc Toản cơ sở 1, Trường tiểu học, trung học cơ sở Tuần Châu; các Trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Trới, Đại Yên, Cao Thắng, Minh Khai (thuộc thành phố Hạ Long) và Trường trung học cơ sở Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.

Quảng Ninh: Phê bình các cơ sở giáo dục vì nhiều giáo viên, học sinh không đeo khẩu trang - Ảnh 1
Thị xã Đông Triều thiết lập vùng phong tỏa tạm thời để cách ly y tế toàn bộ thôn Lâm Xá 1 - Ảnh: TTXVN

UBND tỉnh phê bình Sở giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền phân cấp quản lý của các cơ sở giáo dục đào tạo để xảy ra vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 20 cơ sở nêu trên.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ra văn bản về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do cùng ngày trên địa bàn thị xã Đông Triều tiếp tục phát sinh các ca F0 trong cộng đồng không rõ nguồn lây, trong đó có F0 là học sinh.

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