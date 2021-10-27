Bị CSGT truy đuổi, thanh niên thông chốt 'giả vờ lãng tai', ngó lơ nhất quyết không kéo khẩu trang lên cao, đáp gọn 'đã uống hết 4 chai'

Xã hội 27/10/2021 15:19

Nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua chốt bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng không chấp hành, cố tình tăng ga vượt đi. Ngay lập tức, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng đuổi theo khống chế và yêu cầu dừng lại để làm việc.

Mới đây, 1 tài khoản trên MXH Tiktok đăng tải một đoạn clip ghi lại màn "rượt đuổi" của chiến sĩ CSGT với một thanh niên vi phạm lỗi. Theo như đoạn video thì một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại. 

Được biết, nam thanh niên điều khiển xe máy đi qua chốt bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng không chấp hành, cố tình tăng ga vượt đi. Ngay lập tức, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng đuổi theo khống chế và yêu cầu dừng lại để làm việc.

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Chạy vào ngõ cụt, nam thanh niên bị CSGT yêu cầu xuống xe làm việc - Ảnh cắt từ clip

Đối mặt với CSGT, đối tượng vẫn ngoan cố và có thái độ bất hợp tác. Trong đoạn video, người này còn cãi cọ và gạt tay chiến sĩ CSGT.

Thậm chí khi CSGT liên tục yêu cầu kéo khẩu trang quá mũi để đảm bảo an toàn, nam thanh niên này vẫn ngoan cố và tỏ thái độ khó chịu ra mặt, còn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Trước thái độ có phần không hợp tác của nam thanh niên, chiến sĩ CSGT hỏi: "Tôi yêu cầu anh kéo khẩu trang lên, kéo qua mũi. Anh uống mấy chai rồi?” nam thanh niên thản nhiên đáp: "4 chai rồi”. 

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Nam thanh niên có ý định gọi điện cho ai đó khi bị yêu cầu xuống xe làm việc - Ảnh cắt từ clip

Màn đáp trả của nam thanh niên khiến người xem vô cùng phẫn nộ và bày tỏ thái độ chỉ trích. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng có hình thức xử phạt thật nặng để làm gương cho người khác, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

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