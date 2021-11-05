Hải Phòng: Phát hiện 2 học sinh nghi nhiễm Covid-19, 3 trường cho nghỉ học khẩn để lấy mẫu xét nghiệm

Xã hội 05/11/2021 11:10

Gần 4.500 học sinh trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời phun khử khuẩn trường học.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, UBND huyện An Dương cho biết, đã quyết định cho học sinh của các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã An Đồng nghỉ học từ sáng 5/11 để lấy mẫu xét nghiệm vì phát hiện 2 học sinh tiểu học nghi dương tính COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ngày 4/11, cơ quan chức năng xét nghiệm mẫu gộp 5 người trong 1 gia đình trú xã An Đồng và kết quả nghi ngờ dương tính COVID-19, gồm anh B.V.H. (SN 1986), chị Y.T.H. (SN 1987) và 3 con gồm cháu B.T.P. (SN 2020), B.T.T. (SN 2012, học lớp 4 Trường Tiểu học An Đồng) và B.T.T. (SN 2014, học lớp 2 Trường tiểu học An Đồng).

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc, phun khử trùng khu vực gia đình có kết quả nghi ngờ. Đồng thời, thông báo để Trường Tiểu học An Đồng cho học sinh các lớp có 2 cháu nhỏ nghi dương tính COVID-19 tạm nghỉ học trong ngày 4/11.

Hải Phòng: Phát hiện 2 học sinh nghi nhiễm Covid-19, 3 trường cho nghỉ học khẩn để lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh 1
Học sinh 3 trường phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm do có liên quan đến 2 ca F0 là học sinh - Ảnh minh hoạ: Internet

Chiều 4/11, lực lượng chức năng quận Lê Chân đã thực hiện phong tỏa, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại tòa nhà Bạch Đằng (đường Trần Nguyên Hãn) nơi chị Y.T.H. làm việc. Cơ quan chức năng xác định có 63 F1 làm cùng công ty chị Y.T.H.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó, ngày 23/10, cả gia đình 5 người có về quê tại thôn 3 Lâm Xá (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tới ngày hôm sau mới quay về nhà ở xã An Đồng. Tại xã Hồng Thái Tây trong những ngày gần đây đã phát hiện nhiều ca dương tính COVID-19 nên tỉnh Quảng Ninh đã nâng cấp độ dịch xã này lên cấp độ 3 (màu cam).

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