Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh ở khu vui chơi A. (thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), mới đây, trên trang cá nhân của chị T. - mẹ bé M. đã chia sẻ lại khá chi tiết diễn biến của vụ việc vào tối 7/6 thu hút nhiều sự chú ý. Đồng thời, bài đăng cũng thể hiện rõ nỗi day dứt của người mẹ bầu vì đã để con gái 4 tuổi chịu trận một mình.

"Đến giờ phút này vẫn không thể bình tĩnh được. Thương con, ân hận, xót xa, ngàn vạn lần muốn giá như, nhưng trên đời lại không có giá như. Sự bất cẩn, sai lầm của người lớn lại để lại hậu quả trên một đứa trẻ. Người đau nhất, thiệt thòi nhất, khổ nhất vẫn là con.

- Những đêm dài ôm ấp vỗ về con khỏi giật mình là những đêm mẹ con cùng khóc, là những đêm mẹ thấy mình thật tệ.

Nếu mẹ ở bên con lúc đó, kịp thời răn dạy con, có lẽ sự việc đã không xảy ra. Nếu mẹ ở bên con nói con hiểu rằng 'con muốn chơi cùng với em nhưng đừng đẩy em như thế, em sẽ ngã đau vì em còn nhỏ'. Nếu mẹ ở bên con nói con hiểu rằng 'đừng ném bóng làm đau bác và các bạn'.

Những đêm dài trăn trở bởi câu hỏi của con 'Sao bác lại vào khu vui chơi trẻ em, bác không cho con trượt với em. Mẹ nói rằng phải chia sẻ đồ chơi mà'.

Nếu lúc đó mẹ nói con hiểu rằng em còn nhỏ cần bác đi theo, em còn nhỏ con nhường em cầu trượt, con chơi trò khác. Nếu như… ngàn vạn lần nếu như cũng chẳng thể thay đổi được. Vẫn là mẹ rất tệ khi không ở cùng con khi đó.

- Khi nghe từ cô giáo kể con nói với cô rằng 'cô ơi tại con sai nên bị đánh đấy', có lẽ người sai là mẹ rồi. Dạy con để con sợ không khó, để con tin tưởng mẹ, tâm sự với mẹ mới khó. Lúc con hoảng sợ nhất, đau đớn nhất thì con lại không chạy đến bên mẹ, một mình con chịu đựng, cái đó là lỗi sai của mẹ.

Mẹ chỉ mong có nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm, để dạy con nhiều hơn những điều để con khắc ghi, rằng 'khi ai đó làm gì con, con hãy hét thật to, chạy ra chỗ đông người và chạy đến bên mẹ'. Rằng nếu con có sai, cũng không ai có quyền làm tổn thương con cả.

- Mẹ luôn dạy con nên vị tha với mọi người nhưng chẳng thể giải thích được với con. Khi con đã mếu máo xin lỗi, vẫn bị lôi xềnh xệch ra giữa khu vui chơi, bị đe nạt mắng chửi.

Gửi người đàn ông đánh con tôi. Khi anh bạo hành con tôi bằng những phát đạp như đạp kẻ thù, con bé chạy đi rồi anh không tha còn tát, còn đuổi theo đánh tiếp, đe doạ chửi bới trong khi con bé run rẩy xin lỗi anh.

Chưa kể, 2 vợ chồng anh chị còn lôi con tôi ra chỗ đông người chửi bới rằng 'con nhà mất dạy, bố láo, bố mẹ không dạy được để cho xã hội dạy'.

Khi một người phụ nữ bầu vượt mặt, một đứa trẻ 4-5 tuổi khoanh tay xin lỗi anh đến 4-5 lần, anh chị vẫn tiếp tục chửi bới, đe nạt.

Trong buổi tối xảy ra sự việc, con tôi xin lỗi anh chị trong nước mắt không dưới chục lần, vậy mà 2 mẹ con vẫn ra về trong nước mắt, trong lời chửi bới của anh chị.

Những hình ảnh video chỉ là một phần nhỏ, những gì con tôi phải trải qua là cả một quá trình dài. Một mình đứa trẻ phải chịu đựng những đau đớn bạo lực của anh, những sợ hãi run cầm cập khi xin lỗi anh, những tủi thân khi đau sợ mà mẹ vẫn 'con sai rồi, con sai rồi, xin lỗi bác nhé'.

Là mẹ tệ khi để con một mình trải qua. Một quá trình trưởng thành của con sau này, có một sự sợ hãi thường trực.

- Nếu gia đình tôi không phát hiện ra sự việc, liệu anh có ăn năn với những gì đã làm với một đứa trẻ, hay vẫn tiếp tục chửi bới bởi cái kính gãy, bới con nhà mất dạy bố mẹ không dạy được thì để 'xã hội' giơ tay đạp chân dạy. Liệu giờ phút này anh đang ân hận vì một đứa trẻ như con mình bị tổn thương, bị ám ảnh hay anh chỉ ân hận vì 'tự dưng' bị lao lý, bị cộng đồng chì chiết.

Tôi - với tư cách một người mẹ, một người trong cuộc chứng kiến sự việc, trải qua sự thoá mạ của vợ chồng anh, một người mẹ xem lại những hình ảnh con mình trải qua, ám ảnh đến cả cuộc đời. Tôi từ chối nhận lời xin lỗi của anh lúc này.

- Gấu yêu của mẹ. Mẹ thật vui khi con nhận ra lỗi sai của mình. Đừng buồn con nhé, con sai và đã nhận lỗi, con không thể bắt người khác bao dung với lỗi lầm của con được. Hãy sửa đổi và trưởng thành con nhé. Một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ làm chị, sẽ có em để cùng chơi cầu trượt với con. Hãy là một người chị thật ngoan con nhé, làm gương cho em nữa con nhé.

Mẹ khóc hết hôm nay thôi, để mai mạnh mẽ bảo vệ con và em".

Hiện trường vụ việc được camera an nnh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, dưới bài đăng, người mẹ còn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái đang khoanh tay, liên tục xin lỗi người đàn ông tại khu vui chơi. Tuy nhiên người đàn ông lại liên tục chỉ trỏ, doạ nạt, chất vấn đứa trẻ.

Theo Zingnews đưa tin, ngay sau khi nhận được đơn trình bá của gia đình chị H. về việc con gái hoảng loạn sau khi bị đánh tại khu vui chơi, công an quận Hoàng Mai đã khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi khám thương tích đồng thời trích xuất camera giám sát để xác định danh tính nghi phạm. Chiều 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, triệu tập Vũ Trọng Đ. (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) để điều tra về vụ việc.

Tại trụ sở điều tra, Đ. khai tối 7/6, anh ta đưa con đến khu vui chơi của nhà sách tại khu đô thị Linh Đàm, chơi ở nhà bóng. Tại đây, anh ta bị cháu M. ném bóng nhựa vào mặt. Do thời điểm đó nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé M.