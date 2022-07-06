Chủ tịch UBND xã Mông Ân (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) cho biết: 3 trong số 4 người bị lũ cuốn trôi là anh em trong một gia đình.

Liên quan đến vụ 4 người bị lũ cuốn mất tích ở Cao Bằng, theo báo Dân Trí đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng xác nhận, đêm 5/7, lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) đã tìm thấy một trong số 4 nạn nhân.

Theo vị lãnh đạo, thi thể nạn nhân được tìm thấy là chị P.T.N. (sinh năm 1989, trú tại xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), thi thể mắc tại nhánh cây ở khu vực cạnh cầu, trong thị trấn Pác Miầu.

"Hiện chúng tôi vẫn đang huy động hàng chục người nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đêm qua trên địa bàn có mưa gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm" - vị lãnh đạo chia sẻ.



Hình ảnh các nạn nhân trước khi bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: VOV

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nông Đình Tuấn - chủ tịch UBND xã Mông Ân (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) cho biết thêm về vụ việc, chiều 5/7, anh Dương Văn L. cùng các anh Dương Văn Q., Lý Văn P. và các chị Phùng Thị N., Triệu Thị K. (cùng ở xã Mông Ân) đang xúc cát bên bờ suối thuộc địa bàn thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm) thì lũ bất ngờ ập đến.

"Lúc nước về 5 người đang ở giữa dòng, người dân cũng hô hoán nhưng khả năng do chủ quan không nghĩ nước dâng cao nên họ không chạy vào bờ. Sau đó, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết cuốn trôi 5 người, chỉ có anh Dương Văn L. may mắn bơi được vào bờ" - ông Tuấn nói.

Đồng thời, ông Tuấn cũng cho biết, 3 trong số 4 người bị lũ cuốn trôi là anh em trong một gia đình. Đó là vợ anh L. và hai vợ chồng em trai anh L. (anh Q. và chị K.).

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