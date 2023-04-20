Công an huyện Thủ Thừa, tình Long an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Phúc về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Phúc cướp giỏ xách của một phụ nữ bán vé số dạo rồi tẩu thoát.

Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Phúc, sinh năm 1968, ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa đề điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Cao Văn Phúc - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin từ Báo Lao Động, trước đó, sáng ngày 5/4/2023, bà L.T. C (58 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) điều khiển xe đạp, mang theo giỏ xách, bên trong có 190 tờ vé số và 200 nghìn đồng đi bán vé số dạo.

Khi đang lưu thông tại một đoạn đường ở xã Tân Long, huyện Thủ Thừa thì bị một người đàn ông điều khiển xe mô tô áp sát cướp lấy túi xách bỏ chạy. Bà C hô hoán cướp nhưng đối tượng nhanh chóng tăng ga bỏ chạy mất dạng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủ Thừa đã tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera truy tìm đối tượng cướp.

Trong thời gian ngắn, Công an đã xác định và bắt đối tượng Cao Văn Phúc đã thực hiện vụ cướp. Phúc cũng là người hành nghề bán vé số mưu sinh.

Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận đã thực hiện vụ cướp nói trên. Sau khi cướp được túi xách, Phúc đã chạy về huyện Thạnh Hóa và bán số vé số đã cướp được.

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