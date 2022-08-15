Lời kể 'đẫm nước mắt' của người thân trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Thuận: 'Cháu lớn thấy mẹ bị kẹt nên chạy trở lại'

Vừa qua tại Ninh Thuận đã bất ngờ xảy ra một sự cố nghiêm trọng, khiến 3 mẹ con trong cùng một gia đình tử vong thương tâm. Biết đến vụ việc, nhiều người đã bày tỏ sự xót thương, đau lòng nhất là khi nghe lời kể từ những người có mặt chứng kiến.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 9h30 sáng 14/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Hà cùng 2 con trong đống đổ nát của căn nhà ở khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại để chuyển thi thể 3 mẹ con chị Đặng Thị Hà từ hiện trường vụ cháy về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục liên quan và bàn giao cho gia đình mai táng, niềm hy vọng của những người thân chị Hà về một "phép màu" cho 3 mẹ con cũng tan biến, nhiều tiếng nức nở vang lên.

Bần thần trước cửa nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, những người thân của chị Hà vẫn chưa tin nổi chị và hai con nhỏ đã mất. Mọi người đều đau xót trước mái ấm nhỏ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chị Hoa bật khóc: "Những người chứng kiến kể lại ngày hôm qua, xe chở hàng của Hùng bị ngã ngay trước cửa gần ban thờ Thần Tài, Thổ Địa. Xăng trong xe tràn ra tiếp xúc với nhang, tàn lửa nên bốc cháy. Lửa lan nhanh, bắt vào các vật dụng nên đám cháy ngày càng to. Lúc đó con bé giúp việc kéo được 2 bao tải hàng ra ngoài, Hùng cũng kéo xe kéo một số bao tải ra ngoài chừa lối cho em Hà và mấy cháu thoát ra. Nhưng nhà nhiều hàng hóa, toàn hàng dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh… Hùng thoát ra có đưa theo đứa lớn, nó thấy mẹ còn ở trong nên chạy trở vô rồi mắc kẹt lại. Trời ơi, em tôi, cháu tôi". Chị Hoa bật khóc khi đến căn nhà cháy nơi phát hiện thi thể ba mẹ con chị Hà - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Mẹ anh Hùng gần như ngất lịm khi nghe tin con dâu và cháu thiệt mạng trong đám cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thắp nén nhang trước tượng Đức Mẹ, chị Đặng Thị Nga (chị cả chị Hà), tâm sự: "Cả nhà tôi mấy chị em đi máy bay từ Hà Nội vào tối hôm qua. Nhận được tin báo từ nhà chồng em, cả nhà tôi như chết lặng, sao số mệnh em và các cháu lại đau đớn đến vậy. Đến nơi thấy căn nhà cháy đen, em và các cháu thì không thấy đâu mà chúng tôi không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng nó cứ mỗi năm đều về lại Hà Nội, thế là năm nay tụi nó không về nữa rồi".

Chị Nga cho hay sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể 3 mẹ con thuận theo ý nhà chồng sẽ đưa đi hỏa táng. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến bà con hàng xóm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con và hỗ trợ mai táng. Lực lượng tìm kiếm phải mất một ngày bới đống đổ nát mới tìm thấy các nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại tá Huỳnh Cầm - phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trong sáng 14/8, cả trăm người với nhiều lực lượng đã được huy động để tìm 3 mẹ con. Tuy nhiên căn nhà bị cháy hẹp và dài, có gác lửng, nằm trong hẻm, là nơi chứa hàng nên dễ bắt lửa. Cùng với đó tường của hai căn kế bên khá yếu nên công tác chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải lần tìm trong đống đổ nát, tìm kiếm người theo kiểu "cuốn chiếu" để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thành Phú, chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đã cử đoàn công tác đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân và hỗ trợ số tiền 54 triệu đồng. Bên cạnh đó đã vận động ban đầu nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân.

Đau thắt lòng hình ảnh người mẹ trong vụ cháy ở Ninh Thuận: Đôi tay vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con đến phút cuối cùng Có mặt chứng kiến, nhìn cơ quan chức năng đưa thi thể của vợ con ra ngoài, anh Hùng gào khóc thảm thiết, lao vào bên trong nhìn mặt lần cuối rồi ngất xỉu, sau đó người thân phải đưa đi cấp cứu.

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