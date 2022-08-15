Lời kể 'đẫm nước mắt' của người thân trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Thuận: 'Cháu lớn thấy mẹ bị kẹt nên chạy trở lại'

Xã hội 15/08/2022 14:21

Vừa qua tại Ninh Thuận đã bất ngờ xảy ra một sự cố nghiêm trọng, khiến 3 mẹ con trong cùng một gia đình tử vong thương tâm. Biết đến vụ việc, nhiều người đã bày tỏ sự xót thương, đau lòng nhất là khi nghe lời kể từ những người có mặt chứng kiến.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 9h30 sáng 14/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Hà cùng 2 con trong đống đổ nát của căn nhà ở khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại để chuyển thi thể 3 mẹ con chị Đặng Thị Hà từ hiện trường vụ cháy về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục liên quan và bàn giao cho gia đình mai táng, niềm hy vọng của những người thân chị Hà về một "phép màu" cho 3 mẹ con cũng tan biến, nhiều tiếng nức nở vang lên.

Bần thần trước cửa nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, những người thân của chị Hà vẫn chưa tin nổi chị và hai con nhỏ đã mất. Mọi người đều đau xót trước mái ấm nhỏ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chị Hoa bật khóc: "Những người chứng kiến kể lại ngày hôm qua, xe chở hàng của Hùng bị ngã ngay trước cửa gần ban thờ Thần Tài, Thổ Địa. Xăng trong xe tràn ra tiếp xúc với nhang, tàn lửa nên bốc cháy. Lửa lan nhanh, bắt vào các vật dụng nên đám cháy ngày càng to. Lúc đó con bé giúp việc kéo được 2 bao tải hàng ra ngoài, Hùng cũng kéo xe kéo một số bao tải ra ngoài chừa lối cho em Hà và mấy cháu thoát ra. Nhưng nhà nhiều hàng hóa, toàn hàng dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh… Hùng thoát ra có đưa theo đứa lớn, nó thấy mẹ còn ở trong nên chạy trở vô rồi mắc kẹt lại. Trời ơi, em tôi, cháu tôi"

Lời kể 'đẫm nước mắt' của người thân trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Thuận: 'Cháu lớn thấy mẹ bị kẹt nên chạy trở lại' - Ảnh 1
Chị Hoa bật khóc khi đến căn nhà cháy nơi phát hiện thi thể ba mẹ con chị Hà - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Lời kể 'đẫm nước mắt' của người thân trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Thuận: 'Cháu lớn thấy mẹ bị kẹt nên chạy trở lại' - Ảnh 2
Mẹ anh Hùng gần như ngất lịm khi nghe tin con dâu và cháu thiệt mạng trong đám cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thắp nén nhang trước tượng Đức Mẹ, chị Đặng Thị Nga (chị cả chị Hà), tâm sự: "Cả nhà tôi mấy chị em đi máy bay từ Hà Nội vào tối hôm qua. Nhận được tin báo từ nhà chồng em, cả nhà tôi như chết lặng, sao số mệnh em và các cháu lại đau đớn đến vậy. Đến nơi thấy căn nhà cháy đen, em và các cháu thì không thấy đâu mà chúng tôi không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng nó cứ mỗi năm đều về lại Hà Nội, thế là năm nay tụi nó không về nữa rồi".

Chị Nga cho hay sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể 3 mẹ con thuận theo ý nhà chồng sẽ đưa đi hỏa táng. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến bà con hàng xóm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con và hỗ trợ mai táng.

Lời kể 'đẫm nước mắt' của người thân trong vụ hỏa hoạn ở Ninh Thuận: 'Cháu lớn thấy mẹ bị kẹt nên chạy trở lại' - Ảnh 3
Lực lượng tìm kiếm phải mất một ngày bới đống đổ nát mới tìm thấy các nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại tá Huỳnh Cầm - phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trong sáng 14/8, cả trăm người với nhiều lực lượng đã được huy động để tìm 3 mẹ con. Tuy nhiên căn nhà bị cháy hẹp và dài, có gác lửng, nằm trong hẻm, là nơi chứa hàng nên dễ bắt lửa. Cùng với đó tường của hai căn kế bên khá yếu nên công tác chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn gặp khó khăn. Lực lượng chức năng phải lần tìm trong đống đổ nát, tìm kiếm người theo kiểu "cuốn chiếu" để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thành Phú, chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đã cử đoàn công tác đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân và hỗ trợ số tiền 54 triệu đồng. Bên cạnh đó đã vận động ban đầu nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân.

Đau thắt lòng hình ảnh người mẹ trong vụ cháy ở Ninh Thuận: Đôi tay vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con đến phút cuối cùng

Đau thắt lòng hình ảnh người mẹ trong vụ cháy ở Ninh Thuận: Đôi tay vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con đến phút cuối cùng

Có mặt chứng kiến, nhìn cơ quan chức năng đưa thi thể của vợ con ra ngoài, anh Hùng gào khóc thảm thiết, lao vào bên trong nhìn mặt lần cuối rồi ngất xỉu, sau đó người thân phải đưa đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận 3 mẹ con tử vong do cháy vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?