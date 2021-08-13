Những xe gắn mác 'luồng xanh', xe từ thiện 'trá hình', nếu trên xe có người mắc Covid-19 dẫn đến lây lan trong cộng đồng thì cả người và chủ xe đều sẽ phải xử lý hình sự.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều tài xế xe cứu thương hoặc xe được ưu tiên qua các chốt kiểm dịch đã tổ chưa đưa người về quê có thu phí. Những hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng sẽ trở nên rộng. Chiều ngày 10/8, Công an quận 1, TP.HCM đã phát hiện một ô tô có dán nội dung "Bếp cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ phòng chống dịch" nhưng thực chất đó lại là nhận chở người từ TP.HCM về quế.

Tài xế Hồ Lê Tấn Phát, 31 tuổi, ngụ quận 1 khai nhận dán tấm bảng "xe thiện nguyện" để qua mặt các chốt kiểm soát Covid- 19. Người đi xe phải trả từ 5 triệu đồng/người tùy thuộc tỉnh gần hay xa. Tại thời điểm bị phát hiện, năm người được chở trên xe đều không xuất trình được các giấy tờ ra đường có lý do chính đáng theo quy định. Tất cả những người từ TP.HCM trở về quê đều sẽ phải mang đồ bảo hộ và giữ khoảng cách trong phạm vi an toàn - Ảnh minh họa: Pháp luật TP.HCM Vào tối ngày 9/8, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phát hiện tài xế Đào Thanh Đạt dùng xe “luồng xanh” để vận chuyển người trái phép từ TP.HCM về TP.Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra, tài xế Đạt có giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”, loại xe để vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19... và các giấy tờ liên quan khác. Sau khi lập biên bản, Công an huyện Cờ Đỏ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của tài xế. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hiện nay Sở GTVT TP.HCM và một số địa phương đang có dịch chỉ phối hợp và cấp phép đưa người dân về quê đối với trường hợp được UBND các địa phương đồng ý tiếp nhận người có nhu cầu cấp thiết về quê. Do đó, việc nhiều tài xế lén lút chở người từ vùng dịch là hành vi vô cùng nguy hiểm trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với hành vi vi phạm này, tài xế điều khiển xe và cả các cá nhân tự ý thuê xe về quê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020 với mức phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Đồng quan điểm, TS Phan Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, phân tích thêm: Nếu xe có người mắc Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh thì người điều khiển phương tiện chở người từ vùng dịch về quê không đúng quy định và cả người bị nhiễm Covid-19 có thể bị xử lý hình sự theo Điều 240 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. TS Phan Anh Tuấn nhấn mạnh hành vi chở người từ vùng dịch về quê không đúng quy định phải có hậu quả “làm lây lan dịch bệnh” thì mới bị xem xét xử lý hình sự.

Bác thông tin 'không cho người dân ở TP.HCM di chuyển trong 7 ngày' Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định thông tin TP.HCM không cho người dân di chuyển, hoạt động trong 7 ngày là giả mạo và sẽ xử lý nghiêm người tung tin giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-dung-tinh-hinh-dich-benh-nhieu-tai-xe-xe-tu-thien-tra-hinh-da-to-chuc-cho-nguoi-ve-que-co-thu-phi-417757.html